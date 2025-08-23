यशराज फिल्म्स की खोज थीं ये दो बच्चियां, दोनों ही बॉलीवुड में कमा चुकी हैं नाम

भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित प्रोडक्शन कंपनियों में से एक 'यशराज फिल्म्स' (वाईआरएफ) ने कई प्रतिभाशाली कलाकारों को बॉलीवुड में लॉन्च किया है. उनमें गौहर खान और वाणी कपूर भी शामिल हैं, जिनकी प्रतिभा को वाईआरएफ ने ही तराशने का काम किया. गौहर ने 2009 में वाईआरएफ की फिल्म 'रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, जबकि वाणी कपूर ने 2013 में 'शुद्ध देसी रोमांस' के साथ डेब्यू किया। हालांकि, बाद में वे दोनों वाईआरएफ की कई अन्य फिल्मों में भी नजर आईं. दोनों अभिनेत्रियों का वाईआरएफ के साथ कनेक्शन उनकी करियर के लिए महत्वपूर्ण रहा है, जिसने उन्हें बॉलीवुड में एक मजबूत पहचान दिलाई.
23 अगस्त 1983 को महाराष्ट्र के पुणे में एक मुस्लिम परिवार में जन्मीं गौहर खान पांच भाई-बहनों में सबसे छोटी हैं और उनकी बड़ी बहन निगार खान भी एक जानी-मानी टीवी एक्ट्रेस हैं. गौहर ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की और 2002 में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहां उन्हें 'मिस टैलेंटेड' का खिताब मिला.
गौहर ने मनीष मल्होत्रा, रितु कुमार और नीता लुल्ला जैसे मशहूर डिजाइनरों के लिए मॉडलिंग की. मॉडलिंग में मिली कामयाबी से उनका फिल्मी करियर भी परवान चढ़ा. गौहर ने 2009 में यश राज फिल्म्स की 'रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इसके अलावा, 2010 में गौहर खान ने एकता कपूर की फिल्म 'वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई' में एक आइटम नंबर 'पर्दा' में भी अपने हुस्न का जलवा बिखेरा. साथ ही वाईआरएफ की फिल्म 'इशकजादे' (2012) में भी अहम भूमिका निभाई. 'इशकजादे' में उनके आइटम नंबर 'झल्ला वल्ला' और 'छोकरा जवां' को खूब सराहा गया.
गौहर ने 2013 में रियलिटी शो 'बिग बॉस 7' में हिस्सा लिया और विजेता बनीं, जिससे उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ. इसके अलावा, वह 'झलक दिखला जा' और 'तांडव' (2021) जैसे टीवी शोज में भी नजर आईं. गौहर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वह 'बिग बॉस 7' के सह-प्रतियोगी कुशाल टंडन के साथ रिलेशनशिप में थीं, लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो गया। गौहर ने 25 दिसंबर 2020 को जैद दरबार से शादी की. 10 मई 2023 को उन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया.
वहीं, 23 अगस्त 1988 को दिल्ली के एक पंजाबी हिंदू परिवार में पैदा हुईं वाणी कपूर ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और फिर यश राज फिल्म्स के साथ बतौर सहायक काम किया. 2013 में उनकी पहली फिल्म 'शुद्ध देसी रोमांस' रिलीज हुई, जिसमें उनके अभिनय को सराहा गया. इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट महिला डेब्यू के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला.
वाणी ने 'बेफिक्रे' (2016), 'वॉर' (2019), 'चंडीगढ़ करे आशिकी' (2021) और 'रेड 2' (2025) जैसी फिल्मों में काम किया. 'चंडीगढ़ करे आशिकी' में उनके ट्रांसजेंडर किरदार को खूब प्रशंसा मिली. उसी साल, उन्होंने 'बेल बॉटम' में अक्षय कुमार के साथ काम किया, लेकिन यह फिल्म व्यावसायिक रूप से असफल रही.
2022 में उनकी फिल्म 'शमशेरा' रिलीज हुई, लेकिन यह भी असफल रही. 2024 में वह 'खेल खेल में' में नजर आईं, जो एक इटैलियन फिल्म का रीमेक थी. 2025 में वह 'रेड 2' में अजय देवगन के साथ दिखीं, जो उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी. वह नेटफ्लिक्स की थ्रिलर सीरीज 'मंडला मर्डर्स' में भी नजर आईं, जिसमें उन्होंने एक अधिकारी की भूमिका निभाई है. उनके किरदार को काफी सराहा गया है.
वाणी कपूर और गौहर खान ने अपने करियर में उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा और मेहनत ने उन्हें बॉलीवुड में एक उभरती हुई अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया है.
