विज्ञापन

2025 biggest newsmaker : 'फस्ला' से लेकर 'उई अम्मा' तक, इन गानों ने साल भर सोशल मीडिया और शादियों में मचाया गदर

इस साल पार्टी गाने ऐसे आए कि शादियां, क्लब्स और सोशल मीडिया रील्स पर पूरी तरह छा गए. हाई एनर्जी बीट्स, कैची हुक स्टेप्स और ग्लैमरस आइटम नंबर्स ने दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया. कई गाने फिल्मों से निकले, लेकिन कुछ तो फिल्म से भी ज्यादा वायरल हो गए.

Read Time: 4 mins
Share
2025 biggest newsmaker : 'फस्ला' से लेकर 'उई अम्मा' तक, इन गानों ने साल भर सोशल मीडिया और शादियों में मचाया गदर
आर्यन खान का डेब्यू प्रोजेक्ट 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का 'गफूर' गाना सुपर पॉपुलर हुआ.

Top bollywood party songs of 2025 : साल 2025 खत्म होने को है और अगर पीछे मुड़कर देखें, तो यह साल बॉलीवुड म्यूजिक के लिए किसी धमाके से कम नहीं रहा. इस साल फिल्मों से ज्यादा उनके गानों ने शोर मचाया. शादियां हों, क्लब्स हों या फिर इंस्टाग्राम रील्स, हर जगह बस कुछ खास गानों का ही कब्जा रहा. हाई एनर्जी बीट्स और जबरदस्त हुक स्टेप्स ने इस साल हर किसी को थिरकने पर मजबूर कर दिया. इस साल तमन्ना भाटिया आइटम सॉन्ग्स की क्वीन बनीं, जबकि रीक्रिएटेड ट्रैक्स और नए कोलैबोरेशन ने चार्ट्स पर राज किया.
 

1. फस्ला (धुरंधर): अरबी रैप का तड़का

शुरुआत करते हैं हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' के 'फस्ला' गाने से. अक्षय खन्ना ने इस अरबी रैप स्टाइल गाने में कूल और बेफिक्र डांस किया, जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. यह गाना पार्टी में वाइब सेट करने के लिए परफेक्ट है. बहरीन के रैपर और हिप-हॉप आर्टिस्ट फ्लिपराची ने इस गाने को गाया है, अरबी हिप-हॉप ट्रैक है.

2. गफूर (द बैड्स ऑफ बॉलीवुड): तमन्ना का जलवा

आर्यन खान का डेब्यू प्रोजेक्ट 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का 'गफूर' गाना सुपर पॉपुलर हुआ. शिल्पा राव और उज्ज्वल गुप्ता की दमदार आवाज और शाश्वत सचदेव का एनर्जेटिक म्यूजिक और तमन्ना भाटिया के स्टाइलिश डांस मूव्स ने इसे सीजन का शानदार पार्टी ट्रैक बना दिया. गाने की हर बीट में एनर्जी है, जो क्लब्स और रील्स पर छाया रहा.

3. लाल परी (हाउसफुल 5): हनी सिंह की वापसी

अक्षय कुमार की 'हाउसफुल 5' से 'लाल परी' साल के सबसे एनर्जेटिक और मजेदार गाने में से एक रहा. गायक यो यो हनी सिंह, सिमर कौर ने इसे गाया, जबकि यो यो हनी सिंह ने ही कंपोज किया है. एक्टर्स की एनर्जी और ग्रूवी स्टेप्स ने इसे पार्टी स्टार्टर बना दिया.

4. बिजुरिया (सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी): पुरानी यादें ताजा

वरुण धवन और जान्हवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से 'बिजुरिया' गाने ने सबको थिरकाया. तनिष्क बागची ने रवि पवार की ओरिजिनल धुन को रीक्रिएट किया, सोनू निगम, अशीश कौर, तनिष्क बागची और रवि पवार ने इसे आवाज दी. डांस और कैची हुक से भरा यह ट्रैक पुरानी यादों को ताजा करता है. वरुण और जान्हवी पर फिल्माया गया, यह वेडिंग्स और क्लब्स का फेवरेट बना.

5. उई अम्मा (आजाद): सरप्राइज पार्टी एंथम

 फिल्म 'आजाद' का 'उई अम्मा' सरप्राइज पार्टी एंथम रहा. सिंगर मधुबंती बागची की दमदार आवाज, अमित त्रिवेदी का संगीत और अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स ने गाने में जान डाल दी. राशा थडानी और अमान देवगन की स्क्रीन प्रेजेंस ने इसे और भी शानदार बना दिया. 'आजाद' फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर असफल रही लेकिन यह गाना सफल रहा.

6. आवां जावां (वॉर 2): रोमांस और डांस का मेल

 ऋतिक रोशन और कियारा अडवाणी की 'वॉर 2' से 'आवां जावां' गाने ने रोमांटिक पार्टी सॉन्ग की लिस्ट में जगह बनाया. अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज, प्रीतम के म्यूजिक और अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स के साथ ऋतिक-कियारा की केमिस्ट्री और रोमांस से भरा यह गाना खूब पसंद किया गया.

7. नशा (रेड 2): साल का बेस्ट आइटम सॉन्ग

अजय देवगन, वाणी कपूर और रितेश देशमुख की फिल्म 'रेड 2' का गाना 'नशा' साल का शानदार आइटम सॉन्ग रहा. जैस्मिन संदलस, सचेत टंडन, दिव्या कुमार और सुमोंतो मुखर्जी के आवाज और म्यूजिक के साथ तमन्ना भाटिया की बोल्ड मूव्स ने इसे क्लब और बैचलर पार्टी का फेवरेट बना दिया. गाने के बोल जानी ने लिखे हैं.

कुल मिलाकर, 2025 में म्यूजिक लवर्स के लिए हर तरह के गाने आए, लेकिन इन सात गानों ने जो धूम मचाई, उसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Best Songs 2025, Bollywood Party Tracks, Hit Songs Of 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com