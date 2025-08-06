इस फिल्म ने बदल डाली थी संजय दत्त की किस्मत, 5 करोड़ में कमाए थे 21 करोड़, अनिल कपूर एक रोल के रह गए थे गिड़गिड़ाते

बॉलीवुड में एक नाम है जो सिर्फ स्टार नहीं, एक पूरा सफर है, जी हां हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त की. कभी रॉकी की तरह डेब्यू किया, तो कभी असली ज़िंदगी में खलनायक बन बैठे. करियर के पीक पर जहां शोहरत थी, वहीं विवादों ने भी पीछा नहीं छोड़ा. ड्रग्स से लेकर जेल तक की कहानी ने उनकी जिंदगी को किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं बनाया. लेकिन कहते हैं ना, जो असली हीरो होता है वो हर हार के बाद और दमदार वापसी करता है और यही किया संजू बाबा ने.

जब 'खलनायक' बना हीरो

साल 1993 में आई फिल्म खलनायक ने संजय दत्त के करियर की दिशा ही बदल दी. फिल्म में उन्होंने एक निगेटिव किरदार निभाया, लेकिन ऑडियंस ने उन्हें ऐसा सिर-आंखों पर बिठाया कि वो असली हीरो बन गए. जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित के साथ इस फिल्म ने धमाकेदार कमाई की. 5 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 21.5 करोड़ से ज्यादा कमा लिए. 'चोली के पीछे क्या है' जैसे गाने आज भी लोगों की ज़ुबान पर हैं.

अनिल कपूर रह गए पीछे

दिलचस्प बात ये है कि इस आइकॉनिक रोल के लिए अनिल कपूर भी कतार में थे.एक इंटरव्यू के दौरान खलनायक के डायरेक्टर सुभाष घई ने खुलासा किया था कि अनिल कपूर उनसे कई बार खलनायक बनने की इच्छा जता चुके थे. इस रोल के लिए अनिल कपूर तो गंजे तक होने को तैयार थे, लेकिन उन्हें लगा कि संजय ही इस रोल के लिए परफेक्ट हैं और वाकई, संजू बाबा ने जो परफॉर्मेंस दी, वो आज भी यादगार है.

इसके बाद तो चला 'सुपरस्टार' का जादू

खलनायक के बाद संजय दत्त ने पीछे मुड़कर नहीं देखा.साजन, वास्तव, मुन्ना भाई M.B.B.S., लगे रहो मुन्ना भाई जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड के सबसे चहेते एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर ला दिया.

वर्कफ्रंट पर फिर मचने वाला है धमाल

अब संजय दत्त एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने को तैयार हैं. आने वाली फिल्मों में वेलकम टू जंगल, केडी – द डेविल, धुआंधार और बागी 4 जैसे नाम शामिल हैं.इतना ही नहीं, वो साउथ की फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुके हैं.