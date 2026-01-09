50 लाख बजट, 120 करोड़ कमाई! कल धुरंधर, द राजा साब को धूल चटाने आ रही 24,000 प्रतिशत मुनाफा कमाने वाली ये फिल्म

भारतीय सिनेमा में अब यह साफ हो चुका है कि बड़ी सफलता के लिए भारी-भरकम बजट जरूरी नहीं है. साल 2025 में कई ऐसी फिल्में आईं, जिन्होंने कम लागत में जबरदस्त कमाई कर इंडस्ट्री को चौंका दिया. इन्हीं में एक नाम है गुजराती फिल्म ‘लाला–कृष्णा सदा सहायते', जिसने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया. दिवाली वीक, अक्टूबर 2025 में रिलीज हुई इस फिल्म को शुरुआत में ज्यादा चर्चा नहीं मिली. लेकिन धीरे-धीरे दर्शकों की जुबान पर इसका नाम चढ़ता चला गया. महज 50 लाख रुपये में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 120 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया. अब जब फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है, तो इसे हिंदी भाषा में रिलीज किया जा रहा है.

फिल्म की कहानी

यह एक गुजराती डिवोशनल ड्रामा फिल्म है, जिसमें रीवा रछ, श्रुहद गोस्वामी, करण जोशी, मिस्टी कदेचा, अंशु जोशी, किन्नल नायक, पारुल राज्यगुरु और जयदीप तिमन्यिआ अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं. कहानी एक ऐसे रिक्शा ड्राइवर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो हालात के चलते एक फार्महाउस में फंस जाता है. यहां उसे अपने बीते जीवन की गलतियों का सामना करना पड़ता है. इसी दौरान उसे भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन होते हैं, जो उसे आत्मचिंतन और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं. फिल्म आध्यात्म, डर और आत्म-खोज की यात्रा को बेहद भावनात्मक अंदाज में दिखाती है. इसकी कहानी क्रुशंश वाजा, विक्की पूर्णिमा और अंकित सखिया ने लिखी है, जबकि निर्देशन अंकित सखिया ने किया है.

छोटे बजट में रिकॉर्ड तोड़ कमाई

शुरुआती हफ्तों में फिल्म की रफ्तार धीमी रही, लेकिन तीसरे हफ्ते के बाद इसकी कमाई ने उड़ान भर ली. पहले इसे स्लीपर हिट कहा गया और फिर यह गुजराती सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई. यह इकलौती गुजराती फिल्म है, जिसने वर्ल्डवाइड 100 करोड़ क्लब में एंट्री की. भारत में फिल्म ने करीब 95 करोड़ रुपये नेट कमाए, जबकि ओवरसीज से 7 करोड़ रुपये की कमाई हुई. कुल मिलाकर इसने लगभग 24,000 प्रतिशत का मुनाफा दर्ज किया, जो बड़े सितारों की फिल्मों से भी कहीं आगे है.

हिंदी रिलीज और बॉक्स ऑफिस टक्कर

अब ‘लाला' 9 जनवरी को हिंदी में रिलीज होने जा रही है. हिंदी बॉक्स ऑफिस पर इसका सामना रणवीर सिंह की धुरंधर और प्रभास की द राजा साब से होगा. जहां द राजा साब ने एडवांस बुकिंग में 3 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं, वहीं धुरंधर की कमाई अब भी जारी है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यह छोटी फिल्म बड़े नामों के बीच क्या कमाल दिखाती है.