भाई फैसल खान से रिश्ते तोड़ने पर आमिर खान का रिएक्शन, बोले- आप अपने परिवार से कैसे लड़ सकते हो?

आमिर खान का रिएक्शन फैसल खान के कई महीनों पहले किए दावे पर आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई ने उन्हें एक साल तक घर में कैद रखा.

आमिर खान ने भाई फैसल खान के बयान पर दिया रिएक्शन
बॉलीवुड एक्टर आमिर खान, जिन्होंने मेला डायरेक्टर धर्मेश दर्शन के साथ मिलकर भाई फैसल खान को बॉलीवुड में लॉन्च किया था. उन्होंने हाल ही में भाई फैसल खान संग अनबन पर पहली बार रिएक्शन दिया है. आमिर खान ने फैसल खान के परिवार और उनके साथ रिश्ता तोड़ने पर रिएक्शन देते हुए बॉलीवुड हंगामा से कहा, क्या करें. यह मेरी किस्मत है. आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं. लेकिन आप अपने परिवार से कैसे लड़ सकते हो?

आमिर खान के भाई फैसल खान ने तोड़ा था परिवार के साथ रिश्ता

आमिर खान का रिएक्शन फैसल खान के दावे के महीनों बाद आया है, जिसमें फैसल खान ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि आमिर ने मुझे एक साल तक घर में कैद रखा था. उस दौरान आमिर खान के परिवार ने एक बयान जारी किया था और कहा था कि उन्होंने सभी फैसले मैडिकल एडवाइस को ध्यान में रखते हुए ली थी. इसके बाद फैसल खान ने पब्लिक में दिए बयान में कहा कि उन्होंने परिवार के साथ सभी रिश्ते तोड़ दिए हैं.

पॉडकास्ट में फैसल खान ने क्या दावा किया

पिछले साल पिंक विला के पॉडकास्ट में फैसल खान ने दावा करते हुए कहा, मुझे कैद कर के रखा था घर में एक साल और वह कह रहे थे कि मुझे सिजोफ्रेनिया है और मैं एक पागल इंसान हूं और मैं समाज को नुकसान पहुंचाऊंगा. जेजे अस्पताल में मुझे 20 दिन रखा गया, टेस्ट किया गया. जनरल वॉर्ड में, मेंटल लोगों के साथ.

आमिर खान के परिवार ने जारी किया बयान

इस बयान के बाद आमिर खान के परिवार ने कहा, "हम फैसल द्वारा अपनी मां जीनत ताहिर हुसैन, अपनी बहन निखत हेगड़े और अपने भाई आमिर के बारे में किए गए दुखद और गुमराह करने वाले चित्रण से परेशान हैं. चूंकि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने इन घटनाओं को गलत तरीके से पेश किया है, इसलिए हमें साफ करना और हमारे लिए एक परिवार के तौर पर अपनी एकजुटता को फिर से दिखाना जरूरी है."

आगे उन्होंने कहा, "यह बताना जरूरी है कि फैसल के बारे में हर फैसला परिवार ने साथ मिलकर लिया है और कई मेडिकल प्रोफेशनल्स से सलाह लेने के बाद प्यार, करुणा और उसकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल भलाई का ख्याल रखते हुए लिया गया है. इसी वजह से, हमने अपने परिवार के लिए इस मुश्किल समय की डिटेल्स को पब्लिकली डिस्कस करने से परहेज किया."

