एक्सरसाइज का नहीं है समय? शमिता शेट्टी ने बताया वीडियो में बताया घर बैठे सिंपल कार्डियो हैक

एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है. वहीं कुछ लोग घंटों जिम में कार्डियो करते हैं और अपनी बॉडी को फिट बनाने की कोशिश करते हैं. हालांकि जब हम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देखते हैं तो हम उनकी फिटनेस पर फिदा हो जाते हैं. हालांकि एक्ट्रेसेस के लिए भी खुद को फिट रखना आसान नहीं होता क्योंकि फिल्म की शूटिंग, प्रमोशन और फैमिली को वक्त देते हुए वक्त निकालना उनके लिए भी मुश्किल होता है. लेकिन आज अपनी फिटनेस के लिए मशहूर शिल्पा शेट्टी की बहन और एक्ट्रेस शमिता शेट्टी ने घर पर कुछ मिनटों में कार्डियो करने कै हैक एक वीडियो के जरिए शेयर किया है, जिसे देख लोग रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.

शमिता शेट्टी ने बताया मिनटों में कैसे करें कार्डियो

शमिता शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया, जिसमें वह सीढ़ियों पर चढ़ती उतरती हुई नजर आ रही हैं. वीडियो के साथ एक्ट्रेस ने लिखा, जब आपके पास जिम जाने का समय ना हो. तो सिंपल लेकिन इफेक्टिव कार्डियो. इस वीडियो को देखते ही फैंस ने हार्ट इमोजी शेयर कर दिया है.

एक यूजर ने लिखा, मैं ये तीन साल से कर रही हूं और 50 फ्लोर ऊपर-नीचे चढ़ चुकी हूं. दूसरे यूजर ने लिखा, कम सीढ़िया चढ़ने से ज्यादा बड़ी सीढ़िया चढ़ने का फायदा पैरों को मिलेगा. तीसरे यूजर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए लिखा, मैं अस्पताल में काम करती हूं और डेली 3 से 4 बार ग्राउंड फ्लोर से चौथे फ्लोर पर चढ़ती हूं.



शिल्पा शेट्टी ने भी शेयर किया था कार्डियो एक्सरसाइज का वीडियो

इससे पहले शमिता की बहन एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने भी फिटनेस से जुड़ी वीडियो शेयर की थी, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे कार्डियो एक्सरसाइज करके आप कैलोरी बर्न कर सकते हैं. वीडियो में वह जंपिंग जैक्स, स्टैंडिंग एट क्रंचेस और ज़ुम्बा डांस करती नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- ''फिट रहने का सफर उबाऊ नहीं होना चाहिए. किसने कहा कि कैलोरी बर्न करना मजेदार नहीं हो सकता, यह है मेरा तरीका- फन कार्डियो! यह कैलोरी और फैट को घटाता है। दिल और फेफड़ों को मजबूत करता है.''