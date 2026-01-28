The Raja Saab Collection: द राजा साब का हुआ बंटाढार, अरबों का घाटा, धुरंधर और बॉर्डर 2 के बवंडर में कहीं का नहीं रहा बाहुबली

The Raja Saab Collection: प्रभास की फिल्म द राजा साब को लेकर रिलीज से पहले जबरदस्त माहौल बना हुआ था. फैंस को उम्मीद थी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करेगी. एडवांस बुकिंग से लेकर ओपनिंग डे तक सब कुछ शानदार नजर आ रहा था. लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई. दर्शकों का रिएक्शन उम्मीदों के बिल्कुल उलट निकल आया. सोशल मीडिया पर नेगेटिव रिव्यू छा गए और वर्ड ऑफ माउथ ने फिल्म की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया. ऊपर से बॉर्डर 2 और धुरंधर जैसी फिल्मों की आंधी ने द राजा साब की मुश्किलें और बढ़ा दीं.

तगड़ी शुरुआत, दूसरे दिन ही फिसले राजा साब

द राजा साब 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म ने पहले ही दिन करीब 53 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग की. मेकर्स और ट्रेड एक्सपर्ट्स को लगा कि प्रभास की स्टार पावर एक बार फिर कमाल दिखाएगी. लेकिन असली झटका दूसरे दिन से लगा. दर्शकों को कहानी और स्क्रीनप्ले खास पसंद नहीं आया और फिल्म की कमाई तेजी से गिरने लगी. 18 दिनों के भीतर हालत ये हो गई कि जहां शुरुआती दिनों में करोड़ों की कमाई हो रही थी, वहीं अब कलेक्शन लाखों में सिमट गया. 18वें दिन फिल्म सिर्फ 27 लाख रुपये ही कमा पाई.

इतना हुआ घाटा

ये आंकड़ा किसी भी बड़े स्टार की फिल्म के लिए चौंकाने वाला माना जा रहा है. अब तक फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन करीब 143.87 करोड़, जबकि इंडिया ग्रॉस 171.72 करोड़ तक पहुंच पाया है. वर्ल्डवाइड आंकड़ा भी लगभग 205.94 करोड़ पर अटका हुआ है. कमाई का बड़ा आंकड़ा होने के बावजूद द राजा साब के लिए राहत की खबर नहीं है. क्योंकि फिल्म की मेकिंग का बजट ही करीब 450 करोड़ रु. के करीब बताया जा रहा है. इस हिसाब से देखें तो फिल्म अब भी 306.13 करोड़ रु. के घाटे में ही है.

बॉर्डर 2 और धुरंधर बने सबसे बड़े विलेन

द राजा साब की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब सिनेमाघरों में सनी देओल की बॉर्डर 2 रिलीज हुई. देशभक्ति के जोश से भरी इस फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा लिया. सिर्फ 5 दिनों में ही बॉर्डर 2 ने इंडिया में 190 करोड़ से ज्यादा कमा लिए और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 261 करोड़ पार कर गया. वहीं रणवीर सिंह की धुरंधर का जलवा अभी भी बरकरार है. रिलीज के 53 दिन बाद भी फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही. इंडिया में ये 1000 करोड़ क्लब में एंट्री कर चुकी है और वर्ल्डवाइड कमाई 1338 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है. करीब 450 करोड़ रुपये के भारी भरकम बजट में बनी द राजा साब अभी अपनी लागत का आधा भी नहीं निकाल पाई है. मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से फिल्म को लगभग 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है.