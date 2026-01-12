विज्ञापन

अनुपम खेर और अमरीश पुरी ने जब खुद ही उड़ाया था अपने गंजेपन का मजाक, गाना सुनकर आपको भी आ जाएगी हंसी

अमरीश पुरी बॉलीवुड के बेहतरीन विलेन्स में से एक थे. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी थीं. अमरीश और अनुपम का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है.

अनुपम खेर और अमरीश पुरी ने जब खुद ही उड़ाया था अपने गंजेपन का मजाक, गाना सुनकर आपको भी आ जाएगी हंसी
अनुपम खेर और अमरीश पुरी ने जब खुद ही उड़ाया था अपने गंजेपन का मजाक

बॉलीवुड के जब खूंखार विलेन की बात होती है तो अमरीश पुरी का नाम सबसे ऊपर आता है. अमरीश पुरी की खासियत है कि उन्होंने अपने फिल्मी करियर में हर तरह की फिल्मों में काम किया था. विलेन से लेकर पॉजिटिव तक हर तरह का रोल करते हुए वो नजर आए थे. अमरीश पुरी बॉलीवुड में बहुत फेमस थी. उनकी अनुपम खेर से बहुत ही अच्छी दोस्ती थी. दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है. दोनों ही दोस्तों में एक चीज खास थी कि दोनों के ही बाल नहीं थे. अपने गंजेपन को लेकर दोनों कभी शर्माते भी नहीं थे और इसका खूब मजाक भी उड़ाते थे. अमरीश पुरी और अनुपम खेर का एक इवेंट का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों गंजेपन को लेकर बात कर रहे हैं.

अनुपम खेर ने उड़ाया मजाक

अनुपम खेर और अमरीश पुरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों मिलकर स्टेज पर गाना गाते नजर आ रहे हैं. ये कोई ऐसा वैसा गाना नहीं है बल्कि बालों को लेकर है. इसमें अनुपम खेर कहते हैं- तू नहीं तो कंघा-तेल सब बेकार है, सर्दी सिर पर लगती है मुझे बुखार है, अरे मुझे बुखार है. सिर चमक-चमक के कह रहा है कि अब तू आ भी जा, तू हमको गंजा न बना. तुझे कसम है आ भी जा.

फैंस ने किए कमेंट

अमरीश पुरी और अनुपम खेर के इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- अमरीश जी लीजेंड थे, बॉलीवुड में उनके जैसा कैरेक्टर अब तक नहीं आ सका. दूसरे ने लिखा- बहुत खूब सर. एक ने लिखा- अमरीश जी बेस्ट एक्टर. हर फिल्म में उनका लुक मिस करता हूं.

अनुपम खेर के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो इस समय अपने 550वीं फिल्म पर काम कर रहे हैं. वो इन दिनों घोंसला का खोसला 2 पर काम कर रहे हैं. फिल्म के सेट से उन्होंने अपनी इस फिल्म की झलक भी फैंस को दिखाई थी.

