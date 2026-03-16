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VIDEO: ऑस्कर पुरस्कारों में इस एक्टर ने दिया 'नो टू वॉर और फ्री फिलिस्तीन' का संदेश, प्रियंका चोपड़ा का यूं आया रिएक्शन

ऑस्कर पुरस्कारों में जेवियर बार्डेम ने 'नो टू वॉर और फ्री फिलिस्तीन' का संदेश दिया, जिसमें मुस्कराते हुए प्रियंका चोपड़ा ने भी मूक सहमति जताई.

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VIDEO: ऑस्कर पुरस्कारों में इस एक्टर ने दिया 'नो टू वॉर और फ्री फिलिस्तीन' का संदेश, प्रियंका चोपड़ा का यूं आया रिएक्शन
ऑस्कर में पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा
नई दिल्ली:

हॉलीवुड के प्रतिष्ठित 98वें अकादमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर 2026) में स्पेनिश अभिनेता जेवियर बार्डेम ने स्टेज पर एक जोरदार बयान दिया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया. अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी प्रेजेंट करते हुए बार्डेम ने कहा, 'नो टू वॉर एंड फ्री फिलिस्तीन!' इस बयान के साथ उन्होंने अपनी जैकेट पर लगे ‘नो अ ला गुएर्रा' (नो टू वॉर) बैज और पेलेस्टाइन सपोर्ट बटन को हाइलाइट किया. बार्डेम के साथ स्टेज पर बॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा थीं, जो मुस्कुराते हुए उनके बयान पर सहमति जताती नजर आईं.

यह घटना 15 मार्च 2026 को डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजिल्स में हुई, जहां ऑस्कर सेरेमनी का आयोजन हुआ. बार्डेम, जो ‘नो कंट्री फॉर ओल्ड मेन' के लिए ऑस्कर जीत चुके हैं, पहले भी फिलिस्तीन के समर्थन में मुखर रहे हैं. 2025 एमी अवॉर्ड्स में उन्होंने गाजा में ‘जनसंहार' का आरोप लगाते हुए कहा था कि वे ऐसे किसी के साथ काम नहीं करेंगे जो इसे जस्टिफाई करे. 

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बार्डेम का यह बैज 23 साल पुराना है, जो उन्होंने 2003 में इराक युद्ध के खिलाफ विरोध में पहना था. इस बार इसे उन्होंने अमेरिका-इजराइल-ईरान संघर्ष के संदर्भ में पहना, जहां ट्रंप प्रशासन की नीतियों पर विवाद छिड़ा हुआ है. सोशल मीडिया पर उनका बयान वायरल हो गया, जहां कुछ ने उनकी हिम्मत की तारीफ की तो कुछ ने आलोचना. एक यूजर ने लिखा, 'जेवियर बार्डेम की हिम्मत को सलाम, फ्री फिलिस्तीन!' जबकि दूसरे ने कहा, 'वे सिर्फ एक्टिंग करें, पॉलिटिक्स से दूर रहें.'

प्रियंका चोपड़ा, जो व्हाइट स्ट्रैपलेस गाउन में स्टनिंग लग रही थीं, ने बार्डेम के बयान पर सिर हिलाकर समर्थन दिया. प्रियंका खुद सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने चुपचाप सहमति जताई. ऑस्कर में पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की परंपरा रही है, जैसे 2024 में जोनाथन ग्लेजर का गाजा पर बयान. बार्डेम का स्टैंड फिल्म इंडस्ट्री में ‘फिल्म वर्कर्स फॉर फिलिस्तीन' मूवमेंट का हिस्सा है, जिसमें वे बॉयकॉट की अपील करते हैं.

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