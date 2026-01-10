विज्ञापन

The Raja Saab Box Office Collection Day 1: धुरंधर का राज खत्म, द राजा साब ने पहले दिन की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग

द राजा साब ने भारत और ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर की बम्पर कमाई.

The Raja Saab Box Office Collection Day 1: धुरंधर का राज खत्म, द राजा साब ने पहले दिन की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग
The Raja Saab Box Office Day 1: द राजा साब बॉक्स ऑफिस डे 1
नई दिल्ली:

प्रभास की बहुप्रतीक्षित हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी 2026 को रिलीज हुई. सैकनिल्क के अनुसार, पहले दिन (फ्राइडे) फिल्म ने भारत में 45 करोड़ नेट कमाए, जबकि पेड प्रीव्यू (8 जनवरी) से 9.15 करोड़ जोड़कर कुल 54.15 करोड़ नेट हो गया. वर्ल्डवाइड ग्रॉस लगभग 90-100 करोड़ तक पहुंच गया. फिल्म ने धुरंधर के हाल के डेली कलेक्शन (36वें दिन 3.5 करोड़) को पीछे छोड़कर टॉप स्पॉट लिया, लेकिन प्रभास की पिछली ब्लॉकबस्टर्स (सालार 90 करोड़, कल्कि 95 करोड़) से कम है. रिव्यू मिक्स्ड हैं, कुछ फैंस ने वीएफएक्स और स्टोरी को कमजोर बताया, जबकि प्रभास का स्टार पावर मजबूत रहा.

द राजा साब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भारत और दुनियाभर में

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, पेड प्रीव्यू को मिलाकर पहले दिन द राजा साब ने 54.15 करोड़ की ओपनिंग हासिल की है. जबकि वर्ल्डवाइड 90 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया है. वहीं इंडिया ग्रॉस 64 करोड़ रहा है. ओवरसीज फिल्म ने 26 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया.

द राजा साब का सभी भाषाओं का कलेक्शन

द राजा साब ने तेलुगू भाषा में अच्छा कलेक्शन हासिल किया है. तेलुगु फिल्मों की ऑक्यूपेंसी 57.16 प्रतिशत रही है. जबकि मॉर्निंग शो 50.92 प्रतिशत पर शुरू हुआ और दोपहर के शो 50.82 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी पर थे. लेकिन शाम को यह बढ़कर 57.70 प्रतिशत हो गया. वहीं रात के शो 69.20 प्रतिशत पर रहा. हालांकि तेलुगू के मुकाबले हिंदी फिल्मों का कलेक्शन थोड़ा कम देखने को मिला. कुल ऑक्यूपेंसी 15.63 प्रतिशत रही. मॉर्निंग शो 7.47 प्रतिशत पर कम थे, लेकिन रात के शो तक धीरे-धीरे आंकड़ा बढ़कर 21.34 प्रतिशत हो गया. तमिल फिल्मों की ऑक्यूपेंसी 22.61 प्रतिशत रही और रात के शो लगभग 28 प्रतिशत तक पहुंच गया.

भाषा-वार परफॉर्मेंस:

  • तेलुगु: 57.16% ऑक्यूपेंसी (रात के शो में 69% तक)
  • हिंदी: 15.63% ऑक्यूपेंसी
  • तमिल: 22.61% ऑक्यूपेंसी

धुरंधर ने द राजा साब के शोर में की इतनी कमाई

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, धुरंधर का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 36वें दिन 3.5 करोड़ रहा. वहीं भारत में फिल्म की कमाई 793.75 करोड़ हो गई. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 1240 करोड़ तक रही है.

द राजा साब रिव्यू

बता दें, बॉक्स ऑफिस पर भले ही द राजा साब की अच्छी ओपनिंग देखने को मिली है. लेकिन सोशल मीडिया पर फिल्म का रिव्यू खास नहीं था. फिल्म को एक्स यूजर ने बकवास फिल्म बताया है, जिसके चलते द राजा साब को मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं.

