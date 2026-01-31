विज्ञापन

The Raja Saab OTT: प्रभास की 400 करोड़ी फिल्म लागत भी नहीं कर पाई वसूल, 27 दिन बाद ऑनलाइन होगी रिलीज

प्रभास स्टारर फिल्म द राजा साब बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर होने के बाद अब ओटीटी पर इस दिन रिलीज होने के लिए तैयार है.

Read Time: 3 mins
Share
The Raja Saab OTT: प्रभास की 400 करोड़ी फिल्म लागत भी नहीं कर पाई वसूल, 27 दिन बाद ऑनलाइन होगी रिलीज
प्रभास की 400 करोड़ी फिल्म लागत भी नहीं कर पाई वसूल
नई दिल्ली:

साउथ सुपरस्टार प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साब बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई. 400 करोड़ रुपये से ज्यादा के बजट में बनी फिल्म अपनी लागत का आधा ही कमा पाई. द राजा साब इतनी बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बस 100 करोड़ रुपये में बिकी. अपनी रिलीज के एक महीने पहले ही यह फिल्म अब ओटीटी पर आ रही है. द राजा साब की ओटीटी रिलीज डेट सामने आ चुकी है और फिल्म अगले महीने यानी फरवरी में जिओ हॉटस्टार पर देखने को मिलेगी. अब देखना होगा कि बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी द राजा साब ओटीटी के दर्शकों के कितना लुभाती है.

यह भी पढ़ें - संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति की लड़ाई के बीच, मां रानी कपूर ने लगाई ट्रस्ट खत्म करने की गुहार, कोर्ट ने बहू प्रिया को भेजा समन

OTT पर कब रिलीज होगी फिल्म?

जियो हॉटस्टार तेलुगु ने अपने एक्स पोस्ट में प्रभास की महा फ्लॉप फिल्म द राजा साब की ओटीटी रिलीज डेट का ऐलान किया है. उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'अब हमारा समय आ गया है. जिओ हॉटस्टार पर भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार के जादू में खोने के लिए. द राजा साब आगामी 6 फरवरी को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने जा रही है'. बता दें, फिल्म तेलुगु के साथ-साथ तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज होगी. इस फिल्म का निर्देशन मारुति ने किया है. फिल्म में संजय दत्त, बोमन ईरानी, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन और रिद्धी कुमार अहम रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म का संगीत थामन एस ने कंपोज किया था. फिल्म से बड़ी उम्मीद, लेकिन यह फ्लॉप साबित हुई.

यह भी पढ़ें - आलिया भट्ट ने बताया कि राहा की मां बनने के बाद करना चाहती थीं सोशल मीडिया डिलीट, बोलीं- 'मैं अब इसके साथ नहीं रहना चाहती...'

बजट से किया आधा कलेक्शन

तकरीबन 400 करोड़ रुपये के बजट में तैयार हुई फिल्म द राजा साहब ने वर्ल्डवाइड 207.43 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. फिल्म को शुरुआत अच्छी मिली थी. लेकिन दर्शकों को फिल्म से निराशा ही हाथ लगी. देखते ही देखते द राजा साब बॉक्स ऑफिस पर नीचे गिरती गई और हफ्तेभर में ही फिल्म की कमाई का ग्राफ बहुत नीचे चला गया. द राजा साब मकर संक्रांति के मौके पर 9 जनवरी को रिलीज हुई थी. फेस्टिव सीजन में रिलीज हुई फिल्म को शानदार वीकेंड मिला था, लेकिन प्रभास की कॉमेडी और फिल्म की कहानी ने दर्शकों के सिर में दर्द कर दिया. यह पहली बार है जब प्रभास ने कॉमेडी फिल्म में हाथ आजमाया. अब प्रभास सालार 2, स्प्रिट और फौजी जैसी दमदार टाइटल वाली फिल्मों से चर्चा में हैं. फौजी मौजूदा साल के दशहरा के मौके पर रिलीज होने जा रही है. हाल ही में मेकर्स ने फिल्म फौजी की रिलीज डेट का खुलासा किया है.




 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
The Raja Saab OTT, The Raja Saab OTT Release, The Raja Saab, The Raja Saab Actress
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com