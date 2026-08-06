8 भाषा में आ रही इस फिल्म का हीरो है विलेन से भी ज्यादा खतरनाक, एक्टर का खौफनाक अवतार देख उड़ जाएंगे होश

'द पैराडाइज' 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही फिल्मों में से एक बनी हुई है, जबकि इसका गाना 'आया शेर' एक बड़ा चार्टबस्टर बन चुका है. दमदार टोन, शानदार विजुअल्स और असरदार डायलॉग्स वाले अनाउंसमेंट वीडियो ने पहले ही जबरदस्त चर्चा बटोर ली थी. अब मेकर्स ने आखिरकार फिल्म का बहुप्रतीक्षित टीजर रिलीज़ कर दिया है.'द पैराडाइज' इस वक्त पैन-इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही फिल्मों में से एक है. फिल्म में नेचुरल स्टार नानी लीड रोल में हैं और इसका निर्देशन चर्चित फिल्ममेकर श्रीकांत ओडेला ने किया है.

दमदार एक्शन

'दसरा' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद दोनों एक बार फिर साथ आए हैं, जिससे यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल हो गई है. ऐलान के बाद से ही फिल्म अपने दमदार पोस्टर्स, शानदार प्रमोशनल कंटेंट और चार्टबस्टर गाने 'आया शेर' की वजह से लगातार चर्चा में बनी हुई है, जिसे यूट्यूब पर 20 करोड़ से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. कई महीनों के इंतजार के बाद मेकर्स ने आखिरकार 'द पैराडाइज' का धमाकेदार टीजर रिलीज़ कर दिया है. टीजर शुरुआत से लेकर आखिर तक दमदार एक्शन और ड्रामे से भरपूर है. श्रीकांत ओडेला ने स्लम की पृष्ठभूमि पर एक भव्य और रॉ दुनिया की झलक दिखाई है.

टीजर में नेचुरल स्टार नानी बेहद दमदार और खौफनाक अंदाज में नजर आ रहे हैं, जबकि राघव जुयाल एक खतरनाक विलेन के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिससे दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी. टीजर के शानदार विजुअल्स, दमदार बैकग्राउंड स्कोर और कहानी इस बात का इशारा देते हैं कि यह फिल्म एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है. साथ ही मेकर्स ने टीजर के साथ फिल्म की रिलीज़ डेट का भी ऐलान कर दिया है.

कब रिलीज होगी फिल्म

'द पैराडाइज' अपने प्रमोशनल कंटेंट के साथ पहले ही नए रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म का गाना 'आया शेर' यूट्यूब पर 20 करोड़ से ज्यादा व्यूज़ और 18 लाख से ज्यादा लाइक्स हासिल कर चुका है. यह गाना सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है. इंस्टाग्राम पर हजारों रील्स बन चुकी हैं और फैंस नानी के लुक और उनके सिग्नेचर हुकस्टेप को रीक्रिएट कर रहे हैं.

एसएलवी सिनेमाज के बैनर तले बनी 'द पैराडाइज' 24 सितंबर 2026 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम समेत आठ भाषाओं में बड़े स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. फिल्म को दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मेकर्स ने कथित तौर पर हॉलीवुड स्टार रयान रेनॉल्ड्स से अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसे पेश करने के लिए संपर्क किया है. अपने दूरदर्शी निर्देशक, दमदार स्टारकास्ट और वैश्विक स्तर के साथ 'द पैराडाइज' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक बड़ा सिनेमाई अनुभव बनने की ओर बढ़ रही है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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