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43 की उम्र तीसरी बार बनने जा रही The Odyssey एक्ट्रेस, प्रेग्नेंसी में किया 5 फिल्मों का प्रमोशन, हेलीकॉप्टर में आती थीं काम पर

ऐनी हैथवे तीसरी बार मां बनने वाली हैं, लेकिन उनके काम की रफ्तार बरकरार है. एक साल में उनकी पांच बड़ी फिल्में रिलीज होंगी. प्रेग्नेंसी के दौरान भी उन्होंने शूटिंग और प्रमोशन जारी रखा, जिसे लेकर फैंस उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं.

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43 की उम्र तीसरी बार बनने जा रही The Odyssey एक्ट्रेस, प्रेग्नेंसी में किया 5 फिल्मों का प्रमोशन, हेलीकॉप्टर में आती थीं काम पर
प्रेग्नेंट होने के बावजूद नहीं लिया ब्रेक, एक्ट्रेस की मेहनत ने जीता दिल!
नई दिल्ली:

The Odyssey स्टार ऐनी हैथवे एक बार फिर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. 43 साल की उम्र में वे अपने तीसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके काम की रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई है. पिछले करीब दो दशक के करियर में शायद ही कभी ऐनी इतनी व्यस्त रही हों. महज एक साल के भीतर उनकी पांच बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, जिनमें अलग-अलग जॉनर की कहानियां शामिल हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने इनमें से दो फिल्मों का प्रमोशन भी प्रेग्नेंसी के दौरान किया. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर फैंस उनके जज्बे और प्रोफेशनल कमिटमेंट की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

एक साल में 5 फिल्में, हर किरदार बिल्कुल अलग

ऐनी हैथवे के लिए यह साल उनके करियर का सबसे व्यस्त साल माना जा रहा है. उनकी आने वाली फिल्मों में 'द डेविल वेयर्स प्राडा 2', 'मदर मैरी', 'द ओडिसी', 'द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट' और 'वेरिटी' शामिल हैं. इनमें से हर फिल्म का जॉनर और उनका किरदार एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है. कहीं वे आइकॉनिक किरदार के साथ वापसी कर रही हैं तो कहीं आर्ट फिल्म, साइंस-फिक्शन हॉरर और रोमांटिक थ्रिलर जैसी अलग-अलग कहानियों में नजर आएंगी. जब सोशल मीडिया पर किसी यूजर ने लिखा कि एक महिला का एक ही साल में पांच फिल्में करना और साथ ही तीसरी बार मां बनना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, तो ऐनी ने भी इस बात से सहमति जताई. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "यह सच है... लेकिन सब कुछ ऐसे ही हो गया. यह वाकई पागलपन भरा साल रहा."

ऐनी हैथवे ने प्रेग्नेंसी के दौरान भी अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट पूरे किए. उन्होंने अपनी दो फिल्मों के प्रमोशनल इवेंट्स में भी हिस्सा लिया. वहीं, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' की शूटिंग के दौरान उन्हें रोजाना हेलीकॉप्टर से सेट तक पहुंचाया जाता था, ताकि लंबी यात्रा से होने वाली थकान कम हो और शूटिंग समय पर पूरी हो सके.

इस फिल्म में ऐनी हैथवे पेनेलोप का किरदार निभा रही हैं, जो ओडीसियस की पत्नी और टेलीमेकस की मां हैं. उनके फैंस अब इस फिल्म के साथ-साथ बाकी चार फिल्मों का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 19 साल पहले 'द डेविल वेयर्स प्राडा' से दुनियाभर में पहचान बनाने वाली ऐनी हैथवे आज भी उसी जुनून और मेहनत के साथ लगातार नए किरदारों में खुद को साबित कर रही हैं.

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