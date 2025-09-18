द ग्रेट खली से भी लंबे 17 वर्षीय शख्स की कितनी है हाइट? WWE सुपरस्टार ने खुद शेयर की वीडियो, बोले- पहली बार..

हाइट और बॉडी की बात आए तो द ग्रेट खली का नाम पहले आता है, जिनकी हाइट 7 फुट 2 इंच है. डब्ल्यू डब्ल्यू ई फेम इस सुपरस्टार के सामने अगर कोई जाए तो वह भी छोटा नजर आता है. लेकिन हाल ही में एक फोटो खुद रेसलर ने शेयर की, जिसमें वह उनसे भी लंबे लड़के के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि उस लड़के की उम्र केवल 17 साल है. खुद द ग्रेट खली ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की, जिसके बाद लोग भी हैरान नजर आ रहे हैं और लड़के की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं.

दरअसल, तस्वीर में देख रहा लड़का मेरठ का करण सिंह है, जिसकी हाइट 8 फुट 2 इंच है और अभी भी हाइट बढ़ रही है. द ग्रेट इंडियन खली, जिनका असली नाम दलीप सिंह राणा है उन्होंने इंस्टाग्राम पर हाल ही में वीडियो शेयर किया, जिसमें वह करण सिंह के साथ रेसलिंग ट्रेंनिंग फैसिलिटी में खड़े नजर आ रहे हैं. 51 वर्षीय दिग्गज ने टीनएजर के साथ हाथ मिलाया और कहा, जिंदगी में पहली बार मुझे किसी से बात करने के लिए ऊपर देखना पड़ रहा है. वह लंबा बच्चा है. मैं उसे डब्ल्यू डब्ल्यू ई सुपरस्टार बनाना चाहता हूं. मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूं.

इस पोस्ट को शेयर करने के बाद फैंस ने भी रिएक्शन दिया है. एक यूजर ने लिखा, हाइट में कॉम्पिटिशन मिल गया. दूसरे ने लिखा, हाइट में तो खली को भी पीछे छोड़ दिया. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि करण सिंह मेरठ के रहने वाले हैं. वहीं बचपन से ही उनकी हाइट की खूब चर्चा होती रही है. साल 2017 में वह दुनिया भर में वर्ल्ड के सबसे लंबे 8 वर्षीय बच्चे के रुप में चर्चा में थे.

