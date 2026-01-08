विज्ञापन

'एक बहुत प्यारी दोस्त', एक्स गर्लफ्रेंड रीना रॉय का जन्मदिन नहीं भूले शत्रुघ्न सिन्हा, बर्थडे विश करने पर हुए ट्रोल

शत्रुघ्न सिन्हा ने आज अपनी खास दोस्त रीना रॉय को उनके 69वें जन्मदिन पर बधाई दी. यह पोस्ट इंटरनेट पर काफी चर्चा में रहा, खासकर उनके पुराने रिश्ते को देखते हुए.

रीना रॉय के बर्थडे पर शत्रुघ्न सिन्हा का प्यार भरा पोस्ट वायरल

शत्रुघ्न सिन्हा ने आज अपनी खास दोस्त रीना रॉय को उनके 69वें जन्मदिन पर बधाई दी. उन्होंने उन फिल्मों की कुछ तस्वीरें शेयर कीं जिनमें उन्होंने साथ काम किया था, और एक्टर ने एक दिल छू लेने वाला नोट लिखा. यह पोस्ट इंटरनेट पर काफी चर्चा में रहा, खासकर उनके पुराने रिश्ते को देखते हुए. बॉलीवुड में उनका रिश्ता काफी सुर्खियां बटोर चुका है. शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा, "एक बहुत प्यारी दोस्त, अब तक की सबसे अच्छी एक्ट्रेसेस में से एक, हमेशा चार्मिंग स्टार, एक बेहतरीन इंसान, कुल मिलाकर शानदार पर्सनैलिटी रीना रॉय को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. आप हमेशा खूब खुश रहें. #BirthdayWishes"

जब अपने रिश्ते पर खुल कर बोले थे शत्रुघ्न सिन्हा 

शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार लहरें रेट्रो को दिए एक इंटरव्यू में कबूल किया था कि जब उनकी को-स्टार रीना रॉय उनकी जिंदगी में थीं, तो उन्होंने अपनी पत्नी पूनम सिन्हा को धोखा दिया था. बिना नाम लिए, सीनियर एक्टर ने माना कि उन्होंने जिंदगी में गलतियां कीं, और उनके लव ट्रायंगल का उनकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ा.

स्टीरियोटाइप सोच को तोड़ते हुए, एक्टर ने शेयर किया कि जब पुरुष (सिर्फ महिलाएं नहीं) भी मुश्किल रिश्तों में फंसते हैं तो उन्हें भी तकलीफ होती है. शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया कि वे अपनी जिंदगी के उस दौर को कैसे देखते हैं जब उनकी जिंदगी में रीना रॉय और पूनम दोनों थीं. उन्होंने कहा, "मैं नाम नहीं लूंगा. लेकिन मैं उन सभी महिलाओं का शुक्रगुजार हूं जो मेरी जिंदगी का हिस्सा थीं. मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है. मैं कभी उनके बारे में बुरा नहीं सोचता. उन सभी ने मुझे आगे बढ़ने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद की है."

अपनी जिंदगी की गलतियों के बारे में बात करते हुए वेटरन एक्टर ने कहा, "मैंने अपनी जिंदगी में जरूर गलतियां की हैं. पटना से आए एक लड़के के लिए इंडस्ट्री की चकाचौंध में खो जाना स्वाभाविक था. मुझे नहीं पता था कि स्टारडम से कैसे निपटना है. लोग इन सब में खो जाते हैं. मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई गार्जियन नहीं था. हालांकि, पूनम के मेरी जिंदगी में आने के बाद, उसने मेरी बहुत मदद की."

शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के बारे में

शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की मुलाकात कालीचरण (1976) के सेट पर हुई थी और उन्होंने मिलाप, संग्राम, सत श्री अकाल और चोर हो तो ऐसा जैसी फिल्मों में साथ काम किया, जहां वे एक-दूसरे के करीब आ गए. हालांकि बाद में शत्रुघ्न पूनम सिन्हा के साथ सेटल हो गए और ये कहानी यहीं खत्म हो गई. 

