The Bhootnii Social Media Reviews: दर्शक बोले फिल्म में भूत से ज्यादा कहानी हुई गायब, किसी को आई पसंद तो किसी ने यूं बनाया मजाक

बॉलीवुड में हॉरर-कॉमेडी को लेकर इस वक्त एक अलग ही जुनून चल रहा है. संजय दत्त, मौनी रॉय, पलक तिवारी, सनी सिंह और बेयूनिक अभिनीत भूतनी, डराने और हंसाने वाले फॉर्मुले को आजमाने वाली लेटेस्ट फिल्म है जिसने दर्शकों को चौंका दिया है. सिद्धांत सचदेव के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म एक कॉलेज के भूतिया पेड़ की अजीब कहानी पर बेस्ड है जो हर वैलेंटाइन डे पर एक भूत को जगाता है. इस साल उसे मोहब्बत कहा जाता है, और वह सिर्फ हॉल में घूम ही नहीं रही - वह प्यार में पड़ रही है.

नेटिजन्स ने फिल्म देखकर दिए ऐसे रिएक्शन

हालांकि नेटिजन्स का कोई खास झुकाव नहीं था लेकिन इंटरनेट मौनी रॉय की एक्टिंग की तारीफ करने के मामले में एक सुर में थे. एक फैन ने लिखा कि, "ईमानदारी से, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे इतना इंजॉय करूंगा. मौनी रॉय इसमें गजब ही तरह से बहुत अच्छी थीं." एक ने बताया कि उन्होंने इस रोल के लिए "हार्नेस में 45 दिन बिताए. उनकी कमिटमेंट हर फ्रेम में दिखाई देती है." एक ने लिखा, “अभी भी हॉरर-कॉमेडी रोलरकोस्टर से उबर रहा हूं. मौनी रॉय की मोहब्बत मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी - इस जॉनर के फैन्स के लिए यह मस्ट वॉच है!”

Watched #TheBhootniiReviews last night, honestly didn't expect to enjoy it this much. It had that fun horror vibe without being too much. Mouni Roy was surprisingly good in it. — Anuj Kshatriya 💙 (@Anuj__Kshatriya) May 1, 2025

From love to vengeance: @Roymouni's haunting portrayal of #Mohabbat in #TheBhootnii leaves audiences spellbound! She's receiving rave reviews for this unforgettable performance. #MouniRoy pic.twitter.com/87hvfXRskC — Srabanti Chakrabarti (@srabantic) May 1, 2025

#TheBhootnii is proof that even ghosts deserve better scripts👻



The horror isn't scary, the comedy feels like 2010 YouTube, and the plot vanishes more often than the ghost.



By the end, I wasn't scared just spiritually exhausted.



Stree walked so this film could trip, fall, and… pic.twitter.com/eHwvSQX1rl — Yash Tiwari (@DrYashTiwari) May 1, 2025

फिल्म रोमांच और कॉमेडी का वादा करती है हालांकि कई दर्शकों को ऐसा लगा कि फिल्म में ना तो रोमांच है और न ही हंसी. एक दर्शक ने लिखा कि हॉरर “डरावनी नहीं है, कॉमेडी 2010 के YouTube की तरह लगती है और यह कि कहानी भूत से ज्यादा गायब हो जाती है.” एक ने मजाक में कहा, “#भूतनी इस बात का सबूत है कि भूत भी बेहतर स्क्रिप्ट के हकदार हैं👻हॉरर डरावना नहीं है.

एक ने लिखा, "स्त्री चली ताकि यह फिल्म ठोकर खा सके, गिर सके और गुमनामी में खो जाए 😂”. एक और कमेंट में कहा गया है, "#TheBhootnii में फैजल खान ने कम ही हंसी पैदा की है. कुल मिलाकर, TheBhootnii एक खराब तरीके से बनाई गई फिल्म है और इसे टाला जा सकता था. संजय दत्त की बात करें तो सीनियर एक्टर ने एक भूत भगाने वाले का किरदार निभाई है जो फिल्म में देर से एंट्री लेता है. अजबी गैजेट और रहस्यमय ज्ञान से लैस होता है. हालांकि उनकी मौजूदगी एक अलग ही अट्रैक्शन जोड़ती है. लेकिन यह फिल्म को खराब क्रिएटिविटी और कमजोर कहानी से उबार नहीं पाती.