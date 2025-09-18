विज्ञापन

जानें कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड', पढ़ें डिटेल्स

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज आज यानी 18 सितंबर को रिलीज हो रही है. जानें कब और कहां देखे ये वेब सीरीज?

जानें कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड', पढ़ें डिटेल्स
The ba***ds of bollywood: जानें कब और कहां देख पाएंगे वेब सीरीज

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली निर्देशित वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' गुरुवार यानी 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. फैंस के बीच इस सीरीज को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट है. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरीज को दोपहर 12:30 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा. सीरीज की कहानी और इसके प्रजेंटेशन को लेकर पहले ही काफी बज बना हुआ था, लेकिन अब जब ये रिलीज होने वाली है, तो लोगों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है.

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड कास्ट

अगर बात करें सीरीज की कास्ट की, तो इसमें लक्ष्य और डांसर-अभिनेता राघव जुयाल लीड रोल में हैं. इनके साथ बॉबी देओल, मोना सिंह, गौतमी कपूर, विजयंत कोहली, मनोज पाहवा, आन्या सिंह, और रजत बेदी जैसे शानदार कलाकार अहम किरदार में नजर आएंगे.

वहीं, इसमें कई बड़े सितारे कैमियो में दिखाई देंगे. सीरीज में सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, करीना कपूर, सैफ अली खान, करण जौहर, रणवीर सिंह, दिशा पाटनी, अर्जुन कपूर, सुहाना खान और यहां तक कि तमन्ना भाटिया और यो यो हनी सिंह जैसे सितारे नजर आएंगे.

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड स्टोरी

सीरीज के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही ये सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में बनी हुई है. ट्रेलर में आसमान सिंह की कहानी दिखाई गई है, जो एक कलाकार है और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने आया है. उसे बॉलीवुड स्टार बनना है. अपने दोस्त (राघव जुयाल) और परिवार के सपोर्ट से वह ग्लैमर इंडस्ट्री में कदम रखता है. हालांकि, यहां उसके लिए पैर जमाना आसान नहीं होता. उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि अपने सपने को पूरा करने की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

सीरीज में सुपरस्टार अजय तलवार (बॉबी देओल) आसमान को चुनौती देता है. क्या आसमान इस चुनौती को पार कर पाएगा... इस सवाल का जवाब सीरीज देखने पर ही मिलेगा, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है.

