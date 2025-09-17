भावना पांडे ने शेयर की आर्यन खान की बचपन की तस्वीरें, ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के लिए दी शुभकामनाएं

अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डेब्यू सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर को रिलीज होने जा रही है. इसकी रिलीज से पहले चंकी पांडे की पत्नी भावना पांडे ने आर्यन खान के लिए सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट किया है. उन्होंने आर्यन खान के बचपन की कुछ दुर्लभ तस्वीरें भी शेयर की हैं. बता दें कि भावना पांडे आर्यन खान की मां गौरी खान की बहुत अच्छी दोस्त हैं. इसलिए भी वे आर्यन खान के डेब्यू को लेकर काफी भावुक हैं. वे आर्यन खान के इस प्रोजेक्ट के लिए काफी उत्साहित भी हैं.

इस मौके पर भावना पांडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लिखा, "मेरे प्यार आर्यन, हम सभी आपके खास दिन को लेकर काफी उत्साहित हैं. दुनिया आखिरकार आपकी कड़ी मेहनत देख पाएगी. आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. एक सुपर-डूपर ब्लॉकबस्टर बहुत जल्द नेटफ्लिक्स पर आ रही है."

उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर इस पोस्ट के साथ स्टार किड आर्यन खान की कुछ पुरानी तस्वीरें भी शेयर की हैं. इनमें उनके बचपन से लेकर आर्यन की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें भी हैं. इसके साथ ही उन्होंने शाहरुख खान और गौरी खान को भी बधाई दी है और टैग करते हुए लिखा कि आपको अपने बेटे पर नाज होगा. भावना पांडे की इस पोस्ट पर महीप कपूर ने कई लाल दिल वाले इमोजी के साथ अपना प्यार भेजा है. आर्यन खान की बहन सुहाना खान ने भी इस पोस्ट को लाइक किया है.

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ था. इसमें बॉलीवुड की सच्चाई दिखाने की पूरी कोशिश की गई है. इस सीरीज में तीनों खान पहली बार एक साथ दिखाई देंगे. ट्रेलर में रणवीर सिंह, सारा अली खान, एसएस राजामौली, बादशाह और दिशा पटानी की झलक भी दिखाई गई थी.

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है. इसके गाने पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं. शाहरुख से लेकर फराह खान तक ने इन गानों पर रील भी शेयर की थी. फिल्म के गाने टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किए गए थे. इसे नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर को रिलीज किया जाएगा. इसके लॉन्च इवेंट में आर्यन खान ने अपनी मां गौरी खान को शो को प्रोड्यूस करने के लिए थैंक्स कहा.