900 फिल्मों में काम करने वाला इकलौता सुपरस्टार, जिसने किया 85 एक्ट्रेस संग रोमांस, 1 साल में आई थी 39 फिल्म...पहचाना क्या?

अक्सर फिल्म स्टार्स के बारे में कुछ फिगर्स डिक्लेयर किए जाते हैं जिनमें बताया जाता है कि उन्होंने एक साल में कितनी फिल्मों में काम किया या ताउम्र कितनी फिल्मों में सक्रिय रहे. जैसे अक्षय कुमार के लिए कहा जाता है कि वो एक दौर में साल में सबसे ज्यादा फिल्म करने वाले स्टार थे. लेकिन वो कभी एक हीरो का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके. इस हीरो ने सौ या दो सौ नहीं बल्कि अपने पूरे करियर में करीब 900 फिल्मों में काम किया था. इन 900 फिल्मों में से 700 फिल्में ऐसी थीं जिसमें वो लीड रोल में दिखे. चालीस फिल्मों में उन्होंने डबल रोल भी किए.

साउथ के फिल्मों से बने सुपरस्टार

हम जिस एक्टर का यहां जिक्र कर रहे हैं उस एक्टर का नाम है प्रेम नजीर. प्रेम नजीर ने साउथ इंडियन फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की थी. उनके नाम सबसे बड़ा रिकॉर्ड दर्ज है एक साल में रिलीज हुई फिल्मों का. कुछ साल ऐसे रहे जब प्रेम नजीर की 39-39 फिल्में रिलीज हुई हैं. मलयालम इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने का क्रेडिट भी उन्हें ही दिया जाता है. ज्यादा फिल्में करने का असर कभी उनकी एक्टिंग पर नहीं पड़ा. कहा जाता है कि वो इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग करते थे कि फिल्म मेकर्स भी हैरान रह जाते थे.

इस फिल्म से किया डेब्यू

प्रेम नजीर ने अपने पूरे फिल्मी करियर में 40 फिल्मों में डबल और ट्रिपल रोल भी किया. इस दौरान उन्होंने 85 हीरोइन्स के साथ स्क्रीन शेयर की. उनकी पहली फिल्म साल 1952 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम था मरूमकल. इसके बाद उनकी फिल्म विसाप्पिंटे विली रिलीज हुई, जिसने उन्हें घर-घर में फेमस बना दिया. आपको बता दें कि प्रेम नजीर का असली नाम अब्दुल खादिर था. लेकिन फिल्मी दुनिया में उन्हें प्रेम नजीर के नाम से पहचान मिली और फैन्स का प्यार भी.



