उस एक्ट्रेस की 10 फोटो, जिस पर शाहरुख का शादी के 15 साल बाद आया दिल, पहली बार कहलाए 'चीटर'

बॉलीवुड में कई सुपरस्टार हैं, जो शादीशुदा होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते खूब बदमान हुए हैं. इसमें एक नाम उस स्टार का है, जो आज इंडियन सिनेमा पर अकेला राज कर रहा है. कई फ्लॉप के बाद इस सुपरस्टार ने साल 2023 में जोरदार कमबैक किया और बॉक्स ऑफिस हिला डाला. बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की. जी हां, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के 'दाग' से शाहरुख खान भी वंचित नहीं रहे हैं. शादी के 15 साल बाद ही शाहरुख का दिल बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा पर आ गया था और दोनों के अफेयर के चर्चों ने हंगामा मचा दिया था. आइए देखते हैं प्रियंका चोपड़ा की इन 10 तस्वीरों को.

बॉलीवुड की देसी गर्ल आज एक ग्लोबल स्टार बन गई हैं और हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं.



प्रियंका ने साल 2002 में तमिल फिल्म तमिझान से फिल्मों में कदम रखा था और बॉलीवुड में साल 2003 में फिल्म द हीरो: लव स्टोरी ऑफ स्पाई से डेब्यू किया.



इसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में फिर कभी मुड़कर नहीं देखा. अंदाज, मुझसे शादी करोगी, एतरात एक्ट्रेस की शुरुआती हिट फिल्में हैं.



प्रियंका की बड़ी हिट में शाहरुख खान के साथ डॉन (2006), डॉन 2 (2011), कृष 3, गुंडे और बाजीराव मस्तानी शामिल हैं.



प्रियंका को बॉलीवुड में आखिरी बार प्रकाश झा की फिल्म जय गंगाजल (2016) में देखा गया था. इसके बाद वह हॉलीवुड चली गईं.



जहां उन्होंने साल 2017 में फिल्म बेवॉच से हॉलीवुड में कदम रखा और अब तक 13 हॉलीवुड प्रोजेक्ट में नजर आ चुकी हैं.



डॉन के दौरान प्रियंका और शाहरुख के बीच नजदीकी बढ़ी थी और इस पूर्व कथित कपल के खूब चर्च होने लगे थे.



वहीं, एक इवेंट में शाहरुख और प्रियंका को स्टेज पर साथ में डांस परफॉर्म करते देखा गया था, जहां शाहरुख ने धोखे से प्रियंका को किस भी किया था.



इस घटना के बाद कहा जाने लगा था कि शाहरुख खान बहक गए और उनका दिल देसी गर्ल के लिए धड़कता है.



वहीं, रिपोर्ट्स की मानें तो प्रियंका के भारत से जाने की वजह शाहरुख संग नाम जुड़ना है और गौरी खान ने उन्हें चांटा भी मारा था.







