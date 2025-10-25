विज्ञापन

थामा का चौथे दिन नहीं चला जादू, 30 करोड़ी 'एक दीवाने की दीवानियत' का जलवा बरकरार, देखें फ्राइडे कलेक्शन

Thamma & Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office: थामा और एक दीवाने की दीवानियत के बीच चौथे दिन कांटे की टक्कर देखने को मिली. 

थामा का चौथे दिन नहीं चला जादू, 30 करोड़ी 'एक दीवाने की दीवानियत' का जलवा बरकरार, देखें फ्राइडे कलेक्शन
Thamma & Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection: थामा और दीवानियत का कलेक्शन
बॉलीवुड में इस हफ्ते का बॉक्स ऑफिस काफी रोमांचक रहा है, क्योंकि एक ही दिन दो बड़ी फिल्में रिलीज हुईं, पहली आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की 'थामा' और दूसरी हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की 'एक दीवाने की दीवानियत'. दोनों फिल्मों ने अलग-अलग शैलियों में दर्शकों को मनोरंजन का भरपूर डोज दिया है. जहां 'थामा' हॉरर कॉमेडी के तड़के के साथ हंसी और डर का अनोखा संगम पेश करती है, वहीं 'एक दीवाने की दीवानियत' रोमांटिक ड्रामा के रूप में इमोशन्स और पैशन से भरपूर कहानी लेकर आई है.

थामा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' सिनेमाघरों में चार दिन पहले रिलीज हुई थी और पहले ही वीकेंड में इसने शानदार प्रदर्शन किया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 24 करोड़ और दूसरे दिन 18.6 करोड़ की कमाई की. लेकिन चौथे दिन दिन फिल्म ने  3.79 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे इसकी कुल चार दिनों की भारत में कमाई 59.39 करोड़ तक पहुंच गई. कमाई में थोड़ी गिरावट के बावजूद भी फिल्म का ग्राफ अब भी ऊंचा बना हुआ है. यह हॉरर-कॉमेडी पसंद करने वाले दर्शकों को खूब पसंद आ रही है.

थामा ने तोड़े कई रिकॉर्ड

'थामा' ने सिर्फ तीन दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. फिल्म ने इस साल रिलीज हुई कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, जिनमें सिद्धांत चतुर्वेदी की 'धड़क 2' (11.4 करोड़), राजकुमार राव की 'भूल चूक माफ' (28 करोड़), टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' (31.25 करोड़), अक्षय कुमार की 'केसरी चैप्टर 1' (37.9 करोड़) और अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार 2' (24.75 करोड़) जैसी फिल्में शामिल हैं। इन सभी के मुकाबले 'थामा' ने तीन दिनों में ही 55.10 करोड़ की शानदार कमाई कर इन फिल्मों से काफी आगे निकल गई है.

वहीं वर्ल्डवाइड स्तर पर भी फिल्म का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है. तीन दिनों में 'थामा' ने कुल 69.5 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर यह साबित कर दिया कि दर्शक इसे खुले दिल से अपना रहे हैं. फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल ने बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों को बांधे रखा है. आयुष्मान और रश्मिका की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आई है.

एक दीवाने की दीवानियत का चार दिनों का कलेक्शन

अब बात करते हैं 'एक दीवाने की दीवानियत' की, तो हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की इस रोमांटिक फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत की है. फिल्म ने पहले दिन 9 करोड़, दूसरे दिन 7.75 करोड़ और तीसरे दिन 6 करोड़ की कमाई की. वहीं चौथे दिन 2.2 करोड़ की कमाई फिल्म ने की है. इस तरह चार दिनों में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 24.95 करोड़ तक पहुंच गया. हालांकि दूसरे दिन से फिल्म की कमाई में मामूली गिरावट देखी गई, लेकिन वीकेंड पर इसकी स्थिर पकड़ बनी रही. वर्ल्डवाइड स्तर पर भी फिल्म ने 30 करोड़ की कमाई कर ली है. जबकि फिल्म का बजट भी 30 करोड़ का है. 

