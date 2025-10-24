विज्ञापन

थामा ने कमाए 60 करोड़, आयुष्मान खुराना को याद आए पापा, बड़ी मुश्किलों से एक्टर के घर में आई खुशी

बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना ने अपनी हालिया रिलीज़ ‘थामा’ की सफलता पर एक भावनात्मक नोट साझा किया है. फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है और अपनी रिलीज के बाद से ही दर्शकों के दिलों में जगह बना रही है.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना ने अपनी हालिया रिलीज़ ‘थामा' की सफलता पर एक भावनात्मक नोट साझा किया है. फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है और अपनी रिलीज के बाद से ही दर्शकों के दिलों में जगह बना रही है. थामा  के साथ आयुष्मान ने एमएचसीयू (Maddock Horror Comedy Universe) की ओरिजिनल स्टोरीज स्त्री, भेड़िया और मुंजा में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग दी है (25.11 करोड़ रुपये नेट), जो उनके करियर की भी सबसे बड़ी ओपनिंग है.

यह फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज हुई और पारिवारिक दर्शकों के बीच खूब पसंद की जा रही है. इसी खुशी के मौके पर आयुष्मान ने इंस्टाग्राम पर अपने परिवार और परेश रावल के साथ कुछ तस्वीरें और वीडियो साझा किए, जिनके साथ उन्होंने एक दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा, “इस परिवार ने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ देखा है. ‘थम्मा' की सफलता हमारे लिए एक खूबसूरत दिव्य प्रकाश जैसी है. यह यहां मौजूद सभी छोटे-बड़े लोगों की सामूहिक प्रार्थनाओं का परिणाम है.”

उन्होंने आगे लिखा, ‘आयुष्मान भवः' यही मेरे पिता कहा करते थे जब भी मैं उनके चरण छूता था. जब परेश जी ने फिल्म में ‘आयुष्मान भवः' कहा, तो ऐसा लगा जैसे मेरे पिता, मेरे संरक्षक देवदूत, मुझे आशीर्वाद दे रहे हों. मेरे परिवार, मेरे दिवंगत पिता और दर्शकों ने थामा  को अपार प्रेम दिया है. अगर किसी दिन आप मुझे किसी थिएटर में भावनाओं से भरे हुए देखें, तो हैरान मत होना मैं बस ‘हाय' और ‘थैंक यू' कहने आया होऊंगा!”

थामा  ने अब तक ₹58.79 करोड़ (नेट) का शानदार कलेक्शन दर्ज किया है और आयुष्मान के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन चुकी है. एक बार फिर यह साबित करते हुए कि आयुष्मान खुराना अपने क्वर्की सिनेमा और अनोखे चयन से न केवल दर्शकों के दिल जीतते हैं, बल्कि निर्माताओं के लिए भी भरोसेमंद स्टार हैं जो शानदार निवेश पर रिटर्न सुनिश्चित करते हैं.

