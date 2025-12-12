विज्ञापन

‘फोर मोर शॉट्स प्लीज़!' सीरीज के सीजन 4 का आया ट्रेलर, इस दिन देगी प्राइम वीडियो पर देगी दस्तक

प्राइम वीडियो की सीरीज ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज़!' सीजन 4 का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

‘फोर मोर शॉट्स प्लीज़ 4 का आया ट्रेलर
प्राइम वीडियो ने आज अपने अंतरराष्ट्रीय एमी-नामांकित ओरिजिनल सीरीज फोर मोर शॉटस प्लीज! के मचअवेटेड चौथे और अंतिम सीजन का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. इस साल का अंत स्टाइल में करते हुए, यह अंतिम अध्याय छुट्टियों के मौसम में बिल्कुल सही समय पर आ रहा है, ताकि दर्शकों को अपनी पसंदीदा गर्ल गैंग के साथ एक आखिरी, दिल से भरी हुई मुलाक़ात का अनुभव हो सके, जिसने स्क्रीन पर आधुनिक महिला मित्रता की परिभाषा बदल दी. नए सीजन में चारों महिलाएं एक आखिरी बार लौट रही हैं. न कि सब कुछ फिर से शुरू करने के लिए, बल्कि जो उन्होंने शुरू किया उसे पूरा करने के लिए. ज़्यादा मज़बूत. ज़्यादा समझदार. और खुद के प्रति पूरी तरह ईमानदार.

फोर मोर शॉटस प्लीज 4 के साथ लौटीं हसीनाएं

सयानी गुप्ता, कीर्ति कुल्हारी, बानी जे, और मानवी गगरू जैसे शानदार कलाकारों को मुख्य रोल में वापस लाते हुए, प्रतीक स्मिता पाटिल, लिसा रे, राजीव सिद्धार्थ, अंकुर राठी और मिलिंद सोमन अपने-अपने रोल में फिर से नजर आएंगे. इस सीजन में डिनो मोरिया, अनसूया सेनगुप्ता और कुणाल रॉय कपूर के साथ यह चौकड़ी फिर से एक्शन में नजर आएगी. प्रितिश नंदी कम्युनिकेशंस द्वारा निर्मित, रंगिता प्रितिश नंदी और इशिता प्रितिश नंदी द्वारा क्रिएट की गई इस सीरीज़ को देविका भगत ने बनाया और लिखा है, जबकि संवाद इशिता मोइत्रा ने दिए हैं. फोर मोर शॉटस प्लीज़! के चौथे सीज़न का निर्देशन अरुणिमा शर्मा और नेहा पार्टी मत्यानी ने किया है. यह सीरीज भारत समेत दुनिया के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 19 दिसंबर को केवल प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगी.

सायनी गुप्ता कहती हैं ,“बहुत कम ऐसा होता है कि कोई शो लोगों की ज़िंदगी को इतनी गहराई से छू ले, और फोर मोर शॉट्स प्लीज़! ने यह इसलिए किया क्योंकि दर्शकों ने इन चारों महिलाओं को बिल्कुल वैसे ही अपनाया जैसे वे थीं—थोड़ी बिखरी हुई, बहादुर, नाज़ुक, तेज़, प्यार करने वाली, और अपनी पहचान व अपनी आवाज़ वाली महिलाएँ”. “दमिनी का किरदार निभाना पिछले 8 सालों में मेरे लिए बेहद मज़ेदार और आज़ाद करने वाला सफ़र रहा है, और सच में, मैं उसके साथ ही बड़ी हुई हूं. जैसे-जैसे हम इस अध्याय को समेट रहे हैं, मैं उन सभी दर्शकों के लिए अपार आभार महसूस करती हूं, जिन्होंने हर सीजन हमें बेइंतहा प्यार, अपनापन और वफादारी के साथ साथ दिया.”

कीर्ति कुल्हारी कहती हैं, “फोर मोर शॉट्स प्लीज़! का हिस्सा बनना मेरे करियर के सबसे अच्छे अनुभवों में से एक रहा है”. “अंजना की यात्रा—उसकी ताकत, उसकी कमज़ोरियाँ, उसका बदलना. दुनिया भर की बहुत-सी महिलाओं के साथ जुड़ा, और उसी प्यार ने हमें चार खूबसूरत सीज़न तक आगे बढ़ाया. जैसे ही हम इस आख़िरी चैप्टर को समेट रहे हैं, मेरा दिल पूरी तरह से भरा हुआ है. यह शो सिर्फ एक कहानी से कहीं बड़ा बन गया. यह एक आवाज़ बन गया. और यह सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि दर्शकों ने हमें संभाला, हमें सराहा, और पहले दिन से हमें आगे बढ़ने की ताकत दी.”

मानवी गगरू कहती हैं, “फोर मोर शॉट्स प्लीज़! ने मुझे सिर्फ़ एक कैरेक्टर नहीं दिया. इसने मुझे एक ट्राइब दिया.”“पहले ही सीज़न से सिद्धि ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली, और उस जुड़ाव को मैं आज भी बहुत गहराई से संभालकर रखती हूं. हर वह महिला जिसने सिद्धि में अपने बचपन की थोड़ी-सी झलक देखी, उसी ने इस सफर को सार्थक बना दिया. यह सीजन उन सभी दर्शकों के लिए एक जश्न है, जो हमारे साथ आगे बढे है, जिन्होंने हमें हमेशा सहारा दिया, और जो आज भी हमें बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं.”

बानी जे कहती हैं, “उमंग ने ज़िंदगी को जोरदार तरीके से जिया है. उसने प्यार भी जोरदार किया, टूटने का भी जोरदार अनुभव किया, और खुद को फिर से जोरदार ढंग से खड़ा किया.” “दर्शकों ने शुरू से ही उसके हर रूप को अपनाया, और हर सीजन के साथ उनका प्यार और भी बढ़ा। यह फिनाले हमारा तरीका है, उन सभी के लिए धन्यवाद कहने का, जिन्होंने इस गर्ल गैंग का साथ दिया, उनके साथ जश्न मनाया, उनके साथ रोए, और उनके साथ खुशियाँ मनाई।”

