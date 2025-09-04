विज्ञापन

'हॉलीवुड की सुपरहीरो फिल्मों पर नहीं, हमारे धर्म की फिल्मों पर क्यों उठते हैं सवाल?'- तेजा सज्जा

मिराई 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसमें श्रेया सरन भी नजर आएंगी. हनु-मैन के बाद मिराई तेजा सज्जा की दूसरी पैन-इंडिया फिल्म है.

12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी हनु-मैन
नई दिल्ली:

अभिनेता तेजा सज्जा की फिल्म हनु-मैन एक सीमित बजट में बनी पौराणिक कथाओं से जुड़ी सुपरहीरो फिल्म थी, जिसने कमाई में रिकॉर्ड बनाए. अब इसके हीरो तेजा एक बार फिर माइथोलॉजी से जुड़ी एक्शन-एडवेंचर फिल्म मिराई में नजर आएंगे. जाहिर है, फिल्म के जॉनर को लेकर तुलना होना स्वाभाविक है. जब एनडीटीवी ने इस तुलना पर तेजा सज्जा से सवाल किया तो उन्होंने कहा, "एक अच्छी बात है. यह फिल्म हनुमान से बिल्कुल अलग है. हनुमान तो जड़ों से जुड़ी गांव की कहानी है, लेकिन इसका लैंडस्केप और माहौल पूरा अलग है. जो भी कनेक्शन है, वह हमारे इतिहास यानी पौराणिक कथाओं का है और वही इस फिल्म की दुनिया से जुड़ता है. मुझे गर्व है कि इसे शामिल किया गया. अगर मौका मिले तो मैं चाहता हूं कि हर फिल्म में इतिहास से जुड़ा कोई तत्व जरूर शामिल हो, ताकि हम उसे अच्छे और कूल तरीके से दिखा सकें".

उन्होंने आगे कहा, "आपने मेरा हनुमान देखा और मिराई का ट्रेलर भी देखा होगा. लेकिन मेरी पहली फिल्म ज़ॉम्बी रेड्डी थी. उसमें भी भगवान का एक तत्व था. हनुमान के बाद से लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं". आपको बता दें कि हनु-मैन में भगवान हनुमान नजर आए थे और मिराई में भगवान राम को एक दृश्य में दिखाया गया है. इसी वजह से लोग दोनों फिल्मों की तुलना कर रहे हैं और तेजा से जॉनर दोहराने के सवाल पूछे जा रहे हैं.

इस पर आगे बात करते हुए तेजा ने कहा, "लेकिन सर, हॉलीवुड में स्पाइडरमैन एक, दो, तीन, पांच, छह, सात, आठ बार बन सकती है तो कोई सवाल नहीं पूछता. और जब मैं हमारे धर्म और इतिहास की एक अच्छी बात दिखा रहा हूं तो तुरंत सवाल उठते हैं. मेरा ट्रेलर तीन मिनट दस सेकंड का है, उसमें भगवान श्रीराम को मुश्किल से 10 सेकंड दिखाया गया है. बाक़ी सब एक्शन, एडवेंचर, फ़ैंटेसी और इमोशन है, मां-बेटे का रिश्ता है. अगर मैं लगातार चार-पांच लव स्टोरी करूं तो कोई सवाल नहीं करेगा. हां, अगर कोई नया जॉनर एक-दो बार करूं तो तुलना होने लगती है. लेकिन वेस्टर्न फिल्मों में सुपरहीरो और एक्शन फिल्में बार-बार बनती हैं और लोग उन्हें देखते भी हैं. तो मेरा मानना है कि यह जॉनर अभी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है. इसलिए तुलना हो रही है".

आगे कहा, "मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि इस फिल्म का हनुमान से कोई लेना-देना नहीं है. यह पूरी तरह एक्शन-एडवेंचर फिल्म है, बहुत बड़े स्तर पर बनी है, इंटरनेशनल क्वालिटी की विज़ुअल्स के साथ. हां, इतिहास से कनेक्शन इसमें भी है- जैसा मेरी ज्यादातर फिल्मों में रहा है". तेजा ने यह भी बताया कि हनु-मैन अकेली भगवान से जुड़ी फिल्म नहीं है, जो उन्होंने की है. पहले भी वह कई इस तरह की फिल्में कर चुके हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या लगता है भगवान ने आपको चुना है, तो उन्होंने कहा, "मुझे भी लगता है कि भगवान ने मुझे चुना है. वरना यह सब मुमकिन नहीं था. मैं कहां से शुरू हुआ और आज कहां बैठा हूं. यह सब सोचना भी मुश्किल है. भगवान की कृपा है, ऑडियंस का प्यार है और यूनिवर्स का सपोर्ट है, तभी यह हो पाया है".

