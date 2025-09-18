पहले हनु मान और अब मिरई में धर्म को दिखा रहे हैं तेजा सज्जा, भड़के एक्टर बोले- ये कोई पूछने वाला...

तेलुगू सिनेमा के यंग एक्टर तेजा सज्जा इन दिनों अपनी फिल्म 'मिराई' को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं. हाल ही में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में एक ऐसा पल सामने आया जिसने फैंस और मीडिया दोनों का ध्यान खींच लिया. दरअसल इस दौरान तेजा से एक जर्नलिस्ट ने ऐसा सवाल कर लिया कि एक्टर थोड़े भड़क उठे और उनका जवाब अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, ट्रेलर लॉन्च इवेंट में एक जर्नलिस्ट ने तेजा सज्जा से पूछा- 'क्या आप धार्मिक हैं?'.

इस पर एक्टर ने गुस्से में पलटकर कहा- 'मुझे यह सवाल समझ में नहीं आया. बार-बार यह क्यों पूछा जाता है? जब हम धर्म को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस पर गर्व होना चाहिए. यह हमारी भूमि है और हमारे मोरल वैल्यूज हैं. ट्रेलर में सिर्फ 10 सेकंड भगवान श्रीराम के दर्शन हैं और उसके लिए आप ऐसे सवाल कर रहे हैं?'. तेजा सज्जा का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर bloodylogann नाम के पेज पर शेयर किया गया है जिसे अब तक 2 लाख 83 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं.

मिराई की कहानी

कार्तिक गत्तमनेनी के डायरेक्शन में बनी मिराई एक माइथोलॉजिकल साई-फाई फिल्म है. इसमें तेजा सज्जा एक अनाथ चोर की भूमिका में हैं जिसे बाद में पता चलता है कि वो अशोक सम्राट के 9 पवित्र ग्रंथों का रक्षक है. वहीं फिल्म में मंचू मनोज खतरनाक विलेन के रूप में नजर आते हैं. शानदार एक्शन, थ्रिलर और दमदार VFX से भरपूर यह फिल्म 12 सितंबर को रिलीज हुई और अब तक 54 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है. वर्ल्डवाइड फिल्म ने 88 करोड़ से ज्यादा की कमाई हासिल की है.

ये भी पढ़ें- Mirai Box Office Collection Day 2: मिराई की 2nd डे दहाड़, टूटेंगे तेजा सज्जा की हनु मान के रिकॉर्ड!