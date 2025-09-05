विज्ञापन

Teacher's Day पर बिग बॉस कंटेस्टेंट ने बताया किसे मानती हैं अपनी बेस्ट टीचर

निमृत कौर आहलूवालिया बिग बॉस-17 की चर्चित कंटेस्टेंट रही हैं. आज यानी कि 5 सितंबर को टीचर्स डे के मौके पर उन्होंने इस एक्ट्रेस को अपनी बेस्ट टीचर बताया.

निमृत आहलूवालिया इन्हें मानती हैं अपनी टीचर
अभिनेत्री निमृत कौर अहलूवालिया ने शिक्षक दिवस के मौके पर दिग्गज अभिनेत्री और निर्देशक सीमा पाहवा के प्रति अपना गहरा आभार व्यक्त किया. निमृत इस समय सीमा पाहवा के मार्गदर्शन में अपनी कला को निखार रही हैं. आने वाली एक अनटाइटल्ड फिल्म में, जिसे सीमा पाहवा निर्देशित कर रही हैं, निर्मित को उनसे सीखने और अभिनय की बारीकियों को समझने का मौका मिल रहा है.

अपने अनुभव साझा करते हुए निर्मित ने कहा, “मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हू कि मुझे सीमा पाहवा मैम के निर्देशन और मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला. वह न सिर्फ बेहतरीन अभिनेत्री हैं बल्कि एक शानदार टीचर भी हैं, जो अपने छात्रों से उनका बेस्ट निकलवाना जानती हैं. इस प्रोजेक्ट के दौरान मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा – चाहे वह किरदार की गहराई समझना हो, परफॉर्मेंस में ईमानदारी लाना हो, या फिर यह देखना कि वह हर सीन को कितनी गंभीरता और बारीकी से अप्रोच करती हैं. उन्होंने मेरी सोच को और गहरा किया है और मुझे बतौर आर्टिस्ट निखारा है. सबसे खास बात जो मैंने उनसे सीखी है, वह यह कि वह आपको अपनी सच्चाई खोजने के लिए प्रेरित करती हैं, न कि केवल उनके बताए अनुसार चलने के लिए. मेरे लिए सीमा मैम सिर्फ डायरेक्टर या मेंटर नहीं बल्कि एक प्रेरणा और मार्गदर्शक हैं. शिक्षक दिवस के मौके पर मैं दिल से उनका धन्यवाद करना चाहती हूं कि वह मेरी इस यात्रा का इतना अहम हिस्सा बनीं.”

इस खास कोलैबोरेशन के साथ, निर्मित अपने अभिनय सफर में नए आयाम खोज रही हैं और सीमा पाहवा से मिले इस अनमोल मार्गदर्शन को सेलिब्रेट कर रही हैं.

