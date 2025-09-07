विज्ञापन

शेखर सुमन की पत्नी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 7वीं फोटो देख कहेंगे- तो इसलिए हुआ पहली नजर में हुआ प्यार

शेखर सुमन की पत्नी अलका सुमन एक शानदार फैशन डिजाइनर हैं. इसके अलावा वो एक फिल्म भी प्रोड्यूस कर चुकी हैं.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर और मशहूर एंकर शेखर सुमन अपने दौर में फिल्मों के अलावा कई शानदार टीवी शोज में दिखाई दिए हैं. इसके अलावा शेखर सुमन को उनकी एंकरिंग के अंदाज के लिए भी जाना जाता है. शेखर सुमन तो शानदार पर्सनालिटी के मालिक हैं ही, उनकी पत्नी अलका सुमन भी कम खूबसूरत नहीं है. कम ही लोग जानते हैं कि शेखर सुमन की पत्नी अलका सुमन प्रोड्यूसर भी हैं. शेखर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो दिल्ली के रामजस कॉलेज में थे और अलका इंद्रप्रस्थ कॉलेज में पढ़ती थी.

एक कॉमन फ्रेंड के जरिए दोनो पहली बार मिले और खूबसूरत अल्का को देखते ही शेखर को उनसे प्यार हो गया.

शेखर को अलका की सादगी काफी पसंद आई थी. तीन साल तक एक दूसरे को अच्छी तरह जानने के बाद शेखर और अलका ने 1983 में शादी कर ली.

शेखर बता चुके हैं कि कैसे वो अल्का के साथ दिल्ली की कई जगहों पर वक्त बिताया करते थे. दिल्ली के चाणक्य सिनेमा से लेकर पंडारा रोड तक, एय़रपोर्ट के लॉन्ज से लेकर मूलचंद की गलियों तक, उन्होंने हाथों में हाथ डाले एक साथ क्वालिटी टाइम बिताया.

कम ही लोग जानते हैं कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अल्का ने फैशन डिजाइनर का काम शुरू किया और उनका काम चल निकला. शादी के बाद जब शेखर कई साल तक बेरोजगार रहे तो अल्का ने ही घर को संभाला.

शेखर उस समय बेहद टूट गए जब उनके बड़े बेटे आयुष की 11 साल की उम्र में असमय मौत हो गई. उस वक्त शेखर बिलकुल बिखर गए थे लेकिन अल्का ने हिम्मत दिखाते हुए शेखर और परिवार को संभाले रखा.

इसके बाद उनकी जिंदगी में अध्ययन सुमन के रूप में एक और बेटा आया. अध्ययन सुमन ने पिता की तरह बॉलीवुड की राह पकड़ी और कुछ फिल्में साइन की.

कुछ समय पहले संजय लीला भंसाली की फिल्म हीरा मंडी में अध्ययन सुमन को देखा गया था.

अल्का ने शेखर सुमन के साथ हर मोर्चे पर मिलकर काम किया. बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने 2014 में बॉलीवुड फिल्म हार्टलेस बनाई  

कुछ साल पहले शेखर और अलका की एनिवर्सरी पर अध्ययन ने अपनी मां को बीएमडब्लू BMW 7 कार गिफ्ट की थी. इस कार की कीमत 2.4 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

अल्का अल्कालाइन नमयो नाम की एक फैशन क्लोदिंग ब्रांड की ओनर हैं. उनके इंस्टाग्राम पर इस ब्रांड की क्लोदिंग लाइन की झलक दिखती है. 

Shekhar Suman, Shekhar Suman Wife Photos.
