कुनिका के बेटे ने मां के जीवन में आई परेशानियों पर कही ऐसी बात, रोने लगी एक्ट्रेस, सलमान की आंखें भी हुई नम

वीकेंड का वार एपिसोड की शुरुआत सलमान खान की मस्ती भरी बातचीत से होती है. इसके बाद वह एक रॉकिंग चेयर पर बैठ जाते हैं और सोने का नाटक करते हैं. इसके बाद सलमान, प्रणित मोरे से स्टोररूम से कॉफ़ी लाने और अशनूर कौर, अमाल मलिक, गौरव खन्ना, अवेज़ दरबार और नगमा मिराजकर को सर्व करने के लिए कहते हैं. सलमान खान, अमाल मलिक को उनके लगातार सोने और नियमों का पालन न करने के लिए फटकार लगाते हैं. वह अमाल को याद दिलाते हैं कि वह अपनी असली पहचान दिखाना चाहते थे, फिर भी वह पूरा दिन सोते रहते हैं. सलमान सवाल करते हैं कि अमाल कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं और ज़्यादा सक्रिय क्यों नहीं हो रहे हैं. वह अमाल से अपने व्यवहार और आलस को बदलने का आग्रह करते हैं. वह सभी प्रतियोगियों को याद दिलाते हैं कि उनके परिवार उनकी हर हरकत पर नज़र रख रहे हैं, यहां तक कि किसी भी तरह की गाली-गलौज पर भी.

सलमान गौरव खन्ना की घर में निष्क्रिय रहने पर भी क्लास लगाते हैं. वह गौरव से कहते हैं कि उन्हें घर के मामलों में हिस्सा लेना चाहिए और गलत कामों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए. सलमान ने सीज़न की शुरुआत में ही प्रतियोगियों द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर चिंता व्यक्त की. होस्ट ने चेतावनी दी कि वह उनके व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने गौरव को ज़्यादा मुखर होने की सलाह दी. सलमान ने अशनूर कौर, अवेज़ दरबार और नगमा मिराजकर पर घर में उनकी कमज़ोरी के लिए सवाल उठाए और पांचों प्रतियोगियों को सचेत होकर आगे आने की चेतावनी दी. सभी प्रतियोगियों को संबोधित करते हुए सलमान ने ज़ोर देकर कहा कि दर्शक समझदार हैं और मनगढ़ंत विषयों और वास्तविक स्थितियों के बीच अंतर कर सकते हैं.

सलमान खान ने कुनिका सदानंद से सवाल किए

इसके बाद सलमान ने कुणिका सदानंद को कप्तान के तौर पर एक मुद्दे को न सुलझाने और अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछे हटने के लिए चुनौती दी. वह उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्हें पद छोड़ने के बजाय एक स्टैंड लेना चाहिए था और अपनी स्थिति के लिए लड़ना चाहिए था. जब कुनिका समझाने की कोशिश करती हैं, तो सलमान उन्हें बताते हैं कि सभी उनका समर्थन कर रहे थे, फिर भी उन्होंने सभी को निराश किया.

सलमान खान ने नेहल चुडासमा को फटकार लगाई

सलमान ने तान्या मित्तल की सांसों की दुर्गंध की शिकायत करने के लिए नेहल चुडासमा को आड़े हाथों लिया और बताया कि यह एक निजी हमला था. वह एक शो में मॉडल जैसा रवैया अपनाने के लिए तान्या की आलोचना करते हैं. यह बातचीत तान्या को रुला देती है. सलमान नेहल के गुस्से पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि तान्या बस खाना मांग रही थी. इसके बाद सलमान कैप्टेंसी टास्क पर चर्चा करते हैं और टास्क के दौरान नेहल की गंभीरता पर सवाल उठाते हैं. सलमान फरहाना के शांतिदूत होने को लेकर सवाल उठाते हैं. जब उनके काम इसके विपरीत होते हैं. वह उनके रवैये की आलोचना करते हैं और उनके व्यवहार पर सवाल उठाते हैं.

सलमान खान भावुक हो गए

सलमान ने फराहना से कुनिका सदानंद के बारे में अनुचित टिप्पणी करने और उनके बच्चों को इस चर्चा में घसीटकर उनके मातृत्व पर सवाल उठाने के लिए सवाल किया. उन्होंने बताया कि वह कुनिका को बचपन से जानते हैं और उनके जीवन में आई कई कठिनाइयों से वाकिफ हैं. इसके बाद सलमान, कुनिका के बेटे अयान को भी आमंत्रित करते हैं. अयान और कुनिका दोनों भावुक हो जाते हैं. अयान अपनी मां की तारीफ़ करते हुए बताते हैं कि शो में सभी को उन पर गर्व है. जैसे ही अयान बोलते हैं, वह बहुत भावुक हो जाते हैं. कुनिका और अयान को फूट-फूट कर रोते देखकर सलमान खान भी भावुक हो जाते हैं.