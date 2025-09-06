गोविंदा की उस एक्ट्रेस की 10 फोटो, जिससे करना चाहते थे शादी, वाइफ सुनीता के सामने कहा था- तू नहीं पटी होती तो...

90 के दशक में गोविंदा के नाम का सिक्का चलता था. उनकी फिल्मों से लेकर गानों की चर्चा हर तरफ होती थी. लेकिन करियर के पीक में उन्होंने वाइफ सुनीता आहूजा से शादी करने का फैसला किया. वहीं बेटी के जन्म के बाद उन्होंने अपनी शादी को सबके सामने रखा. लेकिन इन सबके बीच उनका नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा. हालांकि हीरो नंबर वन ने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा. पर एक एक्ट्रेस, जिनसे वह शादी करना चाहते थे. इसका जिक्र डांस रियलिटी शो डांस दीवाने में किया था. यह एक्ट्रेस और कोई नहीं माधुरी दीक्षित हैं.

गोविंदा ने रियलिटी शो में बताया कि वह माधुरी दीक्षित से शादी करना चाहते थे. शो में गेस्ट बनकर पहुंचे गोविंदा ने जज माधुरी के बारे में कहा कि वह उनसे शादी करना चाहते थे. लेकिन एक्ट्रेस ने प्रपोजल का जवाब नहीं दिया.

दरअसल, फिल्म बड़े मियां छोटे मिया के सेट पर एक गाने में गोविंदा और माधुरी ने साथ काम किया था.

इसी दौरान गोविंदा ने माधुरी से कहा कि वह उनसे शादी कर ले. लेकिन धक धक गर्ल ने उस जवाब को अनसुना कर दिया.

इसके कुछ समय बाद ही माधुरी दीक्षित ने डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी कर ली और विदेश शिफ्ट हो गईं.

इतना ही नहीं एक बार गोविंदा ने माधुरी के लिए अपने प्यार का जिक्र वाइफ सुनीता आहूजा के सामने किया था.

इसका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वाइफ सुनीता के साथ नजर आ रहे हैं गोविंदा कहते हैं, सुनीता अगर तू नहीं पटी होती तो मैं माधुरी से शादी कर लेता.

आगे उन्होंने कहा, मेरी इतनी फेवरेट हीरोइन है वो. इतनी फेवरेट हीरोइन है मुझे ऐसा लगता है कि नेचर, तमीज और अदब कभी किसी से गलत रिश्ता नहीं. दोस्तियां अच्छे से.

माधुरी दीक्षित की तारीफ करते हुए गोविंदा कहते हैं, आप देखेंगे कि शायद ही ऐसे किरदार होंगे फिल्मों में जो यूं आए और यूं निकल लिए. एक जगह पर तो कहीं प्रॉब्लम होती है. एक जगह पर तो कहीं तकलीफ आई होती है.

आगे हीरो नंबर वन ने कहा, बहुत अच्छी इंसान हैं. मैं उन्हें (सुनीता) को कहा करता था कि बहुत अच्छा नेचर है इसका. तमीज है, अदब है, अच्छाई है और दिखावा भी नहीं है. ये भी नहीं लगता कि ड्रामा कर रही है. तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है.

गौरतलब है कि गौरतलब है कि गोविंदा और माधुरी दीक्षित ने 90 के दशक की फिल्मों महासंग्राम, पाप का अंत और इज्जतदार जैसी फिल्मों में साथ काम किया है.