विज्ञापन

Bigg Boss 19 में पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री आज, 13वें सीजन में मेहमान बनकर आया था ये सलमान को कर गया था इंप्रेस

Bigg Boss 19 के दूसरे वीकएंड के वार में अब एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री होने जा रही है. बता दें कि ये मेहमान बन पहले इस शो का हिस्सा रह चुका है.

Read Time: 3 mins
Share
Bigg Boss 19 में पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री आज, 13वें सीजन में मेहमान बनकर आया था ये सलमान को कर गया था इंप्रेस
Bigg Boss 19 में पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री
नई दिल्ली:

‘बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में सलमान खान ने बताया था कि इस सप्ताह बिग बॉस हाउस में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी. इसका नाम तो शेयर नहीं किया गया था, लेकिन लोगों को शो के कुछ प्रोमो देख पता लग गया था कि वह अभिनेत्री शहनाज गिल के परिवार से हो सकता है. अब इस बात का खुलासा हो गया है कि ये कंटेस्टेंट कोई और नहीं, शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा हैं. वो इस सप्ताह 'बिग बॉस 19' के घर में वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी के रूप में प्रवेश करेंगे.

अपने भाई के बिग बॉस के घर में जाने पर अभिनेत्री शहनाज बहुत खुश हैं. अभिनेत्री ने भाई को कुछ टिप्स भी दिए हैं. अभिनेत्री शहनाज ने अपने भाई की एंट्री पर खुशी जताते हुए कहा, "मुझे उस पर गर्व हो रहा है, सात साल तक उसने इसका इंतजार किया है. मैं अपने भाई के लिए थोड़ी नर्वस भी हूं, लेकिन मैं उसे बाहर से सपोर्ट करूंगी. वह हमें 24 घंटे हंसाता है. वह बाकी के कंटेस्टेंट को हंसता दिखाई देगा."

उन्होंने आगे कहा, "अगर तुम बुरे हो तो बुराई दिखाओ और अगर तुम अच्छे हो तो अच्छाई दिखाओ. बस अपनी सच्चाई दिखाना. जितना मैं जानती हूं, वो गुस्से वाला बहुत है और हंसमुख भी है. वो मेरी तरह ही है. हम यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि वो कैसे वहां पर झगड़ा करेगा या फिर उन्हें हंसाएगा. हम बचपन में खूब लड़ते थे, मगर उन्हें सुलझा भी लेते थे. वो मेरी तरह नहीं है, वो कंटेस्टेंट को जवाब देता दिखाई देगा."

शनिवार को जियो हॉटस्टार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी दी गई थी. इसके प्रोमो को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, "आई है शहनाज लेकर एक नया ट्विस्ट, 'वीकेंड का वार' पर होगी एक नए वाइल्ड कार्ड की एंट्री." शहबाज को पहले 'बिग बॉस' के ग्रैंड प्रीमियर में शो में शामिल होना था, लेकिन वो वोटिंग प्रक्रिया में साथी प्रतियोगी मृदुल तिवारी से हार गए थे. अब फाइनली वो 'बिग बॉस' हाउस में बतौर कंटेस्टेंट जाने वाले हैं. वैसे इससे पहले शहबाज 'बिग बॉस 13' के दौरान घर में जा चुके हैं. उस समय वो 'फैमिली वीक स्पेशल' एपिसोड में बहन शहनाज को सपोर्ट करते दिखे थे.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shehbaz Badesha, Shehnaaz Gill, Bigg Boss 19, Shehbaz Badesha Bigg Boss 19, Bigg Boss 19 First Wild Card Entry, Shehbaz Badesha News, Shehbaz Badesha Entry, Who Is Shehbaz Badesha, Shehbaz Badesha Instagram
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com