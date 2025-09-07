बिग बॉस-19 की फरहाना भट्ट फिल्मों में करती थीं साइड रोल, तृप्ति डिमरी के साथ इस फिल्म में आईं थी नजर

बिग बॉस 19 का घर इस बार ड्रामे और ट्विस्ट से भरा हुआ है और इस बीच फरहाना भट्ट ने अपनी अनूठी पहचान बनाई है. कश्मीर की रहने वाली 28 साल की फरहाना के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो बता दें कि वो एक एक्ट्रेस,

नेशनल ताइक्वांडो चैंपियन और पीस एक्टिविस्ट हैं. हालांकि उनके किरदार की ये साइड अभी बिग बॉस में देखने को नहीं मिली है. सलमान खान ने भी वीकएंड का वार में यही बात कही थी कि फरहाना हैं तो पीस एक्टिविस्ट लेकिन घर के अंदर पीस फैलाने का कोई काम उन्होंने अभी तक नहीं किया है.

मां और दादा ने दिया सपने पूरे करने का हौसला

फरहाना का जन्म 15 मार्च 1997 को श्रीनगर में एक रूढ़िवादी कश्मीरी मुस्लिम परिवार में हुआ. उनके पिता के बचपन में ही चले जाने के बाद, उनकी मां और दादाजी ने उन्हें सपनों को पूरा करने की हिम्मत दी. एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की और अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली. 2016 में उनकी पहली फिल्म “सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रैवल्स” आई, लेकिन “लैला मजनू” (2018) और “नोटबुक” (2019) ने उन्हें पहचान दिलाई. लैला मजनू से एक सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आप फरहाना को आसानी से पहचान सकते हैं.

बिग बॉस में अच्छी रही शुरुआत लेकिन नहीं हो पा रही दोस्ती

बिग बॉस 19 में फरहाना की एंट्री धमाकेदार थी. पहले ही दिन घरवालों ने उन्हें “कम इंटरैक्टिव” कहकर नॉमिनेट किया और वह घर से बाहर हो गईं. लेकिन बिग बॉस ने ट्विस्ट लाते हुए उन्हें सीक्रेट रूम में भेज दिया. वहां से फरहाना ने घरवालों की हर चाल पर नजर रखी और वापसी के बाद बसीर अली के साथ तीखी बहस ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया. उनकी बेबाकी और रणनीति ने घर में हलचल मचा दी. लगातार हर किसी से झगड़ों की वजह से फरहाना अभी तक घर में कोई बॉन्ड नहीं बना पाई हैं.

