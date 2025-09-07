विज्ञापन

महेंद्र सिंह धोनी बने एक्टर, एक्शन अवतार में कर रहे डेब्यू, टीजर की पहली झलक में की टाइगर-ऋतिक की छुट्टी!

महेंद्र सिंह धोनी और आर माधवन के इस टीजर के आखिर में बस लिखा है “कमिंग सून.” यानी सस्पेंस बरकरार है. फैंस इंतजार में हैं कि ये प्रोजेक्ट फिल्म है या सीरीज.

महेंद्र सिंह धोनी बन रहे हैं हीरो?
रविवार (7 सितंबर) को सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो टीजर ने “कैप्टन कूल” एमएस धोनी के करोड़ों चाहने वालों को चौंका दिया. जिस “थाला” के हेलीकॉप्टर शॉट पर लोग झूम उठते थे, उन्हें वीडियो में गोलियां बरसाते देखकर चौंक गए. यह वीडियो अभिनेता आर. माधवन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. इसमें महेंद्र सिंह धोनी एक टास्क फोर्स ऑफिसर के रूप में नजर आ रहे हैं. वह कमांडो यूनिफॉर्म में हैं, आंखों पर काला चश्मा चढ़ा रखा है और दुश्मनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिख रहे हैं. 

माधवन ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर वीडियो टीजर रिलीज करते हुए लिखा, “एक मिशन. दो जांबाज. तैयार हो जाइए, धमाकेदार चेज शुरू होने वाली है.”  टीजर को डायरेक्ट किया है वसन बाला ने लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि ये फिल्म है, वेब सीरीज है या कोई हाई-प्रोफाइल ऐड? अभी किसी ने कुछ साफ नहीं किया है. टीजर में माधवन भी धोनी के साथ नजर आते हैं. दोनों टास्क फोर्स ऑफिसर के रोल में हैं. 

वीडियो में धोनी का इंट्रो “दू कूल हेड” के रूप में दिया गया है जबकि माधवन को दिल से सोचने वाला रोमांटिक ऑफिसर बताया गया है. वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. फैंस ने कमेंट किए-“क्या हमारे थाला अब हीरो बन गए?” एक यूजर ने लिखा-“मैदान पर धोनी फिनिशर थे, अब स्क्रीन पर एक्शन हीरो.” दूसरे ने कहा “पहले दिन पहला शो हमारा.” 

इससे पहले धोनी ने तमिल फिल्म गोट में छोटा कैमियो किया था, लेकिन ये पहली बार है जब वह इतने बड़े रोल में दिख रहे हैं. फैंस मान रहे हैं कि अगर ये फिल्म है तो धमाका तय है. धोनी मैदान में हमेशा शांत रहते हैं, लेकिन उनका आक्रामक स्टाइल बोलता है. स्क्रीन पर भी उनका वही स्टाइल नजर आया- कम डायलॉग, ज्यादा एक्शन.

फिलहाल टीजर के अंत में बस लिखा है “कमिंग सून.” यानी सस्पेंस बरकरार है. फैंस इंतजार में हैं कि ये प्रोजेक्ट फिल्म है या सीरीज. इससे पहले अप्रैल में फिल्म निर्माता करण जौहर ने सोशल मीडिया पर धोनी का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्हें ‘लवर बॉय' कहा गया था. वीडियो की शुरुआत गुलाबी स्क्रीन और छोटे-छोटे दिलों से होती है, जिस पर लिखा होता है, “पहली बार, रोमांटिक अंदाज में एम. एस. धोनी.” 

इसके पहले वर्ष 2022 में धोनी और उनकी पत्नी साक्षी ने मिलकर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी “धोनी एंटरटेनमेंट” की स्थापना की थी. इस कंपनी ने 2023 में रमेश थामिलमणि द्वारा निर्देशित पहली तमिल फिल्म लेट्स गेट मैरिड का निर्माण किया था. यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस पर खास सफलता नहीं मिली.

