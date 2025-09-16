तनुश्री दत्ता पिछले 11 साल से रिजेक्ट कर रही हैं बिग बॉस का ऑफर! बोलीं- मैं इतनी सस्ती नहीं कि...

बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने हाल ही में एक इंटरव्यू में दावा किया कि उन्हें 11 सालों से बिग बॉस में आने के ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें ठुकरा दिया है. बॉलीवुड ठिकाना को दिए एक इंटरव्यू में सलमान खान की होस्टिंग के लिए पॉपुलर इस रियलिटी टीवी शो के बारे में बात करते हुए, तनुश्री ने कहा कि चाहे उन्हें कितने भी करोड़ रुपये क्यों न ऑफर किए जाएं वह इसमें हिस्सा लेने के लिए इतनी 'सस्ती' नहीं हैं.

बिग बॉस ठुकराने पर क्या बोलीं तनुश्री दत्ता?

तनुश्री ने इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्हें 11 सालों से बिग बॉस की टीम से ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा उन्हें ठुकरा दिया है. "क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसे शो में जाऊंगी? मैं ऐसी जगह नहीं रह सकती. मैं तो अपने परिवार के साथ भी नहीं रहती. मुझे बिग बॉस में कभी दिलचस्पी नहीं थी और न ही कभी होगी. उन्होंने मुझे शो का हिस्सा बनने के लिए ₹1.65 करोड़ ऑफर किए हैं. मेरे ही लेवल की एक और बॉलीवुड हस्ती है जिसे इतनी ही रकम दी गई है. मुझे बिग बॉस की स्टाइलिस्ट का भी फोन आया है, जिसने मुझसे रिक्वेस्ट की है और कहा है कि वो मेरे खाने-पीने का ध्यान रखेगी. मैंने कहा कि अगर वो मुझे चांद का एक टुकड़ा भी दे दें, तो भी मैं नहीं जाऊंगी."

तनुश्री ने यह भी कहा कि वह इतनी 'सस्ती' नहीं हैं कि किसी रियलिटी शो के लिए 'किसी पुरुष के साथ एक ही बिस्तर पर सोएं'. उन्होंने कहा, "पुरुष और महिलाएं एक ही हॉल में सोते हैं, वे वहीं सोते हैं, वहीं लड़ते हैं... मैं ऐसा नहीं कर सकती. मैं अपनी एनर्जी के हिसाब से अपने खाने-पीने को लेकर बहुत सजग रहती हूं. क्या मैं उस तरह की महिला लगती हूं जो किसी रियलिटी शो के लिए किसी आदमी के साथ एक ही बिस्तर पर सोएगी? मैं इतनी सस्ती नहीं हूं. मेरी प्राइवेसी मेरे लिए अनमोल है. मुझे पता है कि अगर वे मुझे शांति से काम करने दें तो मैं इससे ज्यादा कमा सकती हूं."

तनुश्री दत्ता का फिल्मी करियर

2005 में आई फिल्म 'आशिक बनाया आपने' से डेब्यू करने के बाद तनुश्री आखिरी बार 2013 में आई फिल्म 'सुपरकॉप्स वर्सेस सुपर विलेन्स' में नजर आईं. अपने करियर के दौरान उन्होंने चॉकलेट: डीप डार्क सीक्रेट्स, भागम भाग, सास बहू और सेंसेक्स और रोक्क जैसी फिल्मों में काम किया. अपने फिल्मी करियर की शुरुआत से पहले, उन्होंने 2004 में फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता था.

