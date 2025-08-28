विज्ञापन

VIDEO: स्कूल के बच्चों ने तोतली जुबान में गाया ऐसा गाना, 100 मिलियन लोगों की पसंद बना ये वीडियो

स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चों ने जिस कॉन्फिडेंस से इसे पेश किया वह बड़ा ही शानदार लग रहा है. यह वायरल मोमेंट सिर्फ गाने के बारे में नहीं था, बच्चों की सीरियसनेस और खुशी भी साफ दिखाई दे रही थी.

बच्चों के अंदाज पर फिदा इंटरनेट यूजर्स
नई दिल्ली:

तमिलनाडु के एक सरकारी स्कूल के कुछ बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इन बच्चों की कोशिश तो तमिल से मिलते-जुलते एक वायरल थाई गाने को परफॉर्म करने की थी लेकिन इन्होंने किया कुछ ऐसे कि इनका एक अलग ही वर्जन तैयार हो गया. अब बच्चों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ऑनलाइन सबका दिल जीत लिया. बच्चों के अंदाज के फैन हुए सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को 10 करोड़ से ज्यादा बार देख लिया है.

मेलूर पंचायत यूनियन किंडरगार्टन और मिडिल स्कूल, थेरकामूर की एक टीचर ने इस वीडियो को शेयर किया था. इस वीडियो में बच्चे हिट थाई ट्रैक "अनन ता पद चाये" पर गाते और नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस प्यारे वीडियो में, लड़कियों और एक लड़के का एक ग्रुप तमिल में "अन्नाना पथिया आपता केथिया" (क्या तुमने मेरे भाई को देखा? क्या तुमने पिताजी से पूछा?) जैसा गाना गाते हुए नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि थाई बोल अजीब तरह से मिलते-जुलते लग रहे थे.

स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चों ने जिस कॉन्फिडेंस से इसे पेश किया वह बड़ा ही शानदार लग रहा है. यह वायरल मोमेंट सिर्फ गाने के बारे में नहीं था, बच्चों की सीरियसनेस और खुशी भी साफ दिखाई दे रही थी. खासकर छोटी शिवदर्शिनी, जो अनजाने में ही इस क्लासरूम वायरल लहर का चेहरा बन गई है. सोशल मीडिया पर ये मजेदार वीडियो खूब देखा और शेयर किया जा रहा है. इस पर कमेंट्स भी बेहद प्यारे आ रहे हैं. एक यूजर ने कहा, "ये मिनियन जैसे दिखते हैं." जबकि दूसरे ने कहा, "यह वीडियो बेहद प्यारा है." एक यूजर ने कहा, "हे भगवान, मुझे मेरे स्कूल के दिनों में वापस ले चलो."

