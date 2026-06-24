रागिनी 3, मारिया IPS से व्वन तक, तमन्ना भाटिया एक के बाद एक हॉरर, एक्शन, बायोपिक फिल्मों में आएंगी नजर, देखें पूरी लिस्ट

बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया आने वाले दो सालों में बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. पिछले कुछ महीनों में उनकी फिल्मों को लेकर अलग-अलग घोषणाएं सामने आईं, लेकिन अब उनकी पूरी लाइनअप पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि 2026 और 2027 उनके करियर के सबसे व्यस्त और रोमांचक साल साबित हो सकते हैं. तमन्ना की झोली में इस वक्त रागिनी 3, मारिया आईपीएस, पुरुषन (Purushan), वन (Vvan) और अजय देवगन के साथ एक अनटाइटल्ड फिल्म हैं. दिलचस्प बात यह है कि इन सभी फिल्मों का जॉनर अलग-अलग है.

रागिनी 3 में हॉरर फ्रेंचाइजी का तड़का

तमन्ना की सबसे पॉपुलर अपकमिंग फिल्मों में से एक रागिनी 3 है. यह एक ऐसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा मानी जा रही है, जिसकी पहले से मजबूत फैन फॉलोइंग मौजूद है. ऐसे में दर्शकों की उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं. फिल्म में तमन्ना का किरदार उनके अब तक के काम से अलग बताया जा रहा है.

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मारिया आईपीएस में दिखेगा दमदार अवतार

हॉरर के बाद तमन्ना 'मारिया आईपीएस' में एक अलग ही अंदाज में नजर आ सकती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फिल्म रियल घटनाओं से प्रेरित है और इसमें उनका रोल काफी दमदार होने वाला है.

साउथ सिनेमा में भी बरकरार रहेगा जलवा

पुरुषन के जरिए एक्ट्रेस एक बार फिर तमिल सिनेमा में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने जा रही हैं. यह फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है और इसमें मनोरंजन, ड्रामा और एक्शन का भरपूर तड़का देखने को मिल सकता है.

'Vvan' पर टिकी निगाहें

तमन्ना की आगामी फिल्म 'Vvan' को लेकर भी जबरदस्त उत्साह है. इसके अलावा अजय देवगन के साथ उनकी अनटाइटल्ड फिल्म को एक्शन-एडवेंचर एंटरटेनर बताया जा रहा है. माना जा रहा है कि दोनों प्रोजेक्ट्स में दर्शकों को कुछ नया और अलग देखने को मिलेगा.

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एक ही जॉनर में नहीं बंधना चाहतीं तमन्ना

जहां कई सितारे एक हिट जॉनर मिलने के बाद उसी रास्ते पर चलते रहते हैं, वहीं तमन्ना लगातार नए प्रयोग करती नजर आ रही हैं. उनकी आने वाली फिल्मों की लिस्ट में हॉरर, बायोपिक, कमर्शियल एंटरटेनर, एक्शन और अलग-अलग तरह की कहानियां शामिल हैं. अगर इन फिल्मों को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो 2026 और 2027 तमन्ना भाटिया के करियर के सबसे सफल साल साबित हो सकते हैं.