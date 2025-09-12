विज्ञापन

इस सुपरस्टार की फैन हैं तमन्ना भाटिया, बोलीं- उनकी तरह फैंस को दिलों पर राज करना चाहती हूं...

तमन्ना  ने कहा, “मुझे लगता है कि आज का समय कलाकारों के लिए बहुत दिलचस्प है. अब आप सिर्फ़ अपनी लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि अपनी सोच और काम की वजह से भी प्रासंगिक हो सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
इस सुपरस्टार की फैन हैं तमन्ना भाटिया, बोलीं- उनकी तरह फैंस को दिलों पर राज करना चाहती हूं...
इस सुपरस्टार की फैन हैं तमन्ना भाटिया
नई दिल्ली:

जल्द ही अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ होने वाली वेब सीरीज़ “क्या आप पार्टनर बनना चाहेंगे” (Do U Wana Partner) में नज़र आने वाली अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने अपने करियर और बदलते फिल्मी दौर पर खुलकर बात की. इस सीरीज़ में उनके साथ डायना पेंटी और नकुल मेहता भी दिखाई देंगे. तमन्ना  ने कहा, “मुझे लगता है कि आज का समय कलाकारों के लिए बहुत दिलचस्प है. अब आप सिर्फ़ अपनी लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि अपनी सोच और काम की वजह से भी प्रासंगिक हो सकते हैं. पहले यह समझा जाता था कि लोकप्रिय होना ही सबकुछ है, लेकिन अब बदलाव आ चुका है. आज के कलाकार अपनी बात और अपनी सोच को अपने काम के ज़रिए सामने ला सकते हैं. यही इस दौर की सबसे बड़ी खूबी है.”

उन्होंने आगे कहा, “जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे याद है कि तब्बू मैम उस उम्र में थीं जिस उम्र में मैं आज हूं. उस समय बहुत सारी अभिनेत्रियां अलग-अलग तरह का काम कर रही थीं. उन्होंने शायद उतना ज़्यादा मुख्यधारा का काम नहीं किया, लेकिन उस समय के हिसाब से वे अलग किस्म की कहानियों और भूमिकाओं में दिखाई देती थीं. उस दौर में वास्तव में मुख्यधारा सिनेमा की परिभाषा कुछ और थी. तब्बू भले ही मुख्यधारा में काम करती थीं, लेकिन उन्हें उस समय पारंपरिक नायिका के तौर पर नहीं देखा जाता था.”

तब्बू का उदाहरण देते हुए तमन्ना ने कहा, “आज अगर मैं किसी ऐसी अभिनेत्री के बारे में सोचती हूं जिसे मैं अपना आदर्श मान सकूं और चाहूं कि मुझे याद किया जाए, तो वो तब्बू जैसी होंगी. ज़िंदगी आगे बढ़ती है और जब मैं उम्रदराज़ हो जाऊंगी, तो मैं चाहूंगी कि लोग मुझे भी उसी तरह याद करें. क्योंकि तब्बू हमेशा एक ऐसी कलाकार रही हैं जो किसी भी किरदार में आसानी से ढल जाती थीं, किसी भी भूमिका को निभा सकती थीं और हर बार दर्शकों को प्रभावित करती थीं.”

तमन्ना ने अंत में कहा, “मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा बदलाव है उस जमाने और आज के जमाने में. मेरे लिए तो यही मेरी पूरी यात्रा रही है.” तमन्ना के इस बयान से साफ़ है कि वह अपने करियर को सिर्फ़ ग्लैमर तक सीमित नहीं मानतीं, बल्कि चाहती हैं कि उन्हें एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में याद किया जाए जो हर तरह के रोल में सहजता से ढल सके.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tamannaah Bhatia, Tamannaah Bhatia News, Tamannaah Bhatia Latest News, Do U Wana Partner Series, Tamannaah Bhatia Films
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com