विज्ञापन

स्वरा भास्कर ने बताया कौन हैं उनके पहले क्रश, बोलीं- राजनीतिक दूरियां आ गईं हमारे बीच में...

पति पत्नी और पंगा में नजर आ रहीं एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने हाल ही में बताया कि उनके पहले क्रश एक्टर अक्षय कुमार हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
स्वरा भास्कर ने बताया कौन हैं उनके पहले क्रश, बोलीं- राजनीतिक दूरियां आ गईं हमारे बीच में...
अक्षय कुमार थे स्वरा भास्कर के पहले क्रश
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर को रांझणा, तनु वेड्स मनु, प्रेम रतन धन पायो और अनारकली ऑफ आराह के लिए जाना जाता है. हालांकि शादी के बाद से वह फिल्मी दुनिया से दूर नजर आ रही हैं. जबकि उन्हें इन दिनों कलर्स के शो पति पत्नी और पंगा में पति फहाद के साथ देखा जा सकता है. इसी बीच स्वरा भास्कर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अक्षय कुमार को अपना पहला क्रश बताती हुई नजर आ रही हैं और कहती हैं कि राजनीतिक दूरियां दोनों के बीच आ चुकी हैं. 

मेरी लाइफ में दो पोस्टर लगे हैं एक अक्षय कुमार जब मैं छोटी थी 90s की शुरुआत में और राहुल द्रविड का. मैंने अपनी जिंदगी में इनके अलावा अपने रुम में कोई पोस्टर  नहीं लगाया. जब चुरा के दिल मेरा गाना आया. मैं 10 साल की रही होंगी या उससे भी छोटी. मैं देखती थी कि ये आदमी कितना ऊंचा उछल सकता है. वाओ मुझे उसे से प्यार हो गया. कि ये देखो उछलता है ऐसे. ये चाहिए लाइफ में. तो वह गाना मुझे पसंद था. मेरा सबसे बड़ा क्रश अक्षय कुमार पर था.

जब उनसे पूछा गया कि वह उनसे कभी मिली या उनसे कभी कहा तो एक्ट्रेस ने कहा, नहीं ये बोला तो नहीं मैने पर हाय हैलो अवॉर्ड फंक्शन में हुआ है. एक बार सोनम से मिलने गई थी पैडमैन के शूट में. तब मैं मिली थीं उनसे. मैंने बस हैलो बोला था. जब तक तो हमारे ऐसे बीच में दूरी आ गई थी ना. राजनैतिक दूरियां आ गई थीं तब तक हमारे बीच में. मैं अभी भी उन्हें लाइक करती हूं. 

आगे वह कहती हैं, उस टाइम वो बड़ी राइवलरी चलती थी. शाहरुख सर और अक्षय कुमार. तो मैंने शुरू किया अक्षय कुमार से और मैं स्विच हो गई शाहरुख पर. लेकिन वह बाद में था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Swara Bhaskar, Akshay Kumar,  Swara Bhaskar Crush, Swara Bhaskar First Crush, Pati Patni Aur Panga
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com