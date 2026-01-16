VIDEO: ऋतिक रोशन से वीडियो कॉल कर रही थीं सुजैन खान, बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी ने अचानक छीना फोन और...

बॉलीवुड के 'मॉडर्न को-पेरेंटिंग' कपल ऋतिक रोशन और सुजैन खान एक बार फिर चर्चा में हैं. हाल ही में एयरपोर्ट से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर फैंस हैरान हैं. वीडियो में सुजैन खान अपने एक्स हसबैंड ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) से वीडियो कॉल पर बात कर रही थीं, तभी उनके बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी (Arslan Goni) ने अचानक उनका फोन छीन लिया और कैमरे के सामने कर दिया. अर्सलान की इस शरारत पर फैंस के भी ताबड़तोड़ रिएक्शन आए. वहीं सुजैन बस मुस्कुरा दीं. बता दें, यह सब उस वक्त हुआ जब दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे और पैपराजी उन्हें कैमरे में कैद कर रही थी.

अर्सलान गोनी का मजाकिया अंदाज

वीडियो में अर्सलान फोन की स्क्रीन पैपराजी की ओर घुमा देते हैं और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि सुजैन किससे बात कर रही हैं. फोन के स्क्रीन पर ऋतिक रोशन नजर आते हैं. यह पूरा सीन देखकर सुजैन जोर से हंस पड़ती हैं. फैंस को यह पल काफी पसंद आया और सोशल मीडिया पर इस पर तरह-तरह के रिएक्शन आ रहे हैं.

ऋतिक के बर्थडे पर सुजैन का भावुक मैसेज

हाल ही में ऋतिक रोशन के जन्मदिन पर सुजैन खान ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया था, जिसने फैंस का दिल जीत लिया. अपने मैसेज में उन्होंने ऋतिक को हमेशा एक चमकते सितारे की तरह बताया और उनके साथ-साथ सबा आजाद के लिए भी प्यार जताया.

को-पेरेंटिंग की मिसाल

ऋतिक और सुजैन की शादी साल 2000 में हुई थी और 2014 में दोनों अलग हो गए. उनके दो बेटे, ऋदान और रेहान, हैं. तलाक के बावजूद दोनों मिलकर बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और को-पेरेंटिंग गोल्स सेट कर रहे हैं. यही वजह है कि उनकी बॉन्डिंग आज भी लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है.