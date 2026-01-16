विज्ञापन

VIDEO: ऋतिक रोशन से वीडियो कॉल कर रही थीं सुजैन खान, बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी ने अचानक छीना फोन और...

सुजैन खान और अर्सलान गोनी का नया वीडियो वायरल! ऋतिक रोशन के 52वें बर्थडे वेकेशन से लौटते ही एयरपोर्ट पर अर्सलान ने सुजैन का फोन छीना, जिसकी स्क्रीन पर ऋतिक रोशन नजर आए.

Read Time: 2 mins
Share
VIDEO: ऋतिक रोशन से वीडियो कॉल कर रही थीं सुजैन खान, बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी ने अचानक छीना फोन और...
अर्सलान गोनी और सुजैन खान का वीडियो हुआ वायरल

बॉलीवुड के 'मॉडर्न को-पेरेंटिंग' कपल ऋतिक रोशन और सुजैन खान एक बार फिर चर्चा में हैं. हाल ही में एयरपोर्ट से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर फैंस हैरान हैं. वीडियो में सुजैन खान अपने एक्स हसबैंड ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) से वीडियो कॉल पर बात कर रही थीं, तभी उनके बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी (Arslan Goni) ने अचानक उनका फोन छीन लिया और कैमरे के सामने कर दिया. अर्सलान की इस शरारत पर फैंस के भी ताबड़तोड़ रिएक्शन आए. वहीं सुजैन बस मुस्कुरा दीं. बता दें, यह सब उस वक्त हुआ जब दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे और पैपराजी उन्हें कैमरे में कैद कर रही थी.

अर्सलान गोनी का मजाकिया अंदाज 

वीडियो में अर्सलान फोन की स्क्रीन पैपराजी की ओर घुमा देते हैं और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि सुजैन किससे बात कर रही हैं. फोन के स्क्रीन पर ऋतिक रोशन नजर आते हैं. यह पूरा सीन देखकर सुजैन जोर से हंस पड़ती हैं. फैंस को यह पल काफी पसंद आया और सोशल मीडिया पर इस पर तरह-तरह के रिएक्शन आ रहे हैं.

ऋतिक के बर्थडे पर सुजैन का भावुक मैसेज

हाल ही में ऋतिक रोशन के जन्मदिन पर सुजैन खान ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया था, जिसने फैंस का दिल जीत लिया. अपने मैसेज में उन्होंने ऋतिक को हमेशा एक चमकते सितारे की तरह बताया और उनके साथ-साथ सबा आजाद के लिए भी प्यार जताया.

को-पेरेंटिंग की मिसाल

ऋतिक और सुजैन की शादी साल 2000 में हुई थी और 2014 में दोनों अलग हो गए. उनके दो बेटे, ऋदान और रेहान, हैं. तलाक के बावजूद दोनों मिलकर बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और को-पेरेंटिंग गोल्स सेट कर रहे हैं. यही वजह है कि उनकी बॉन्डिंग आज भी लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hrithik Roshan, Sussanne Khan News, Arslan Goni, Sussanne Khan And Arslan Goni, Sussanne Khan Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com