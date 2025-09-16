विज्ञापन

तलाक के दो साल बाद एक्स वाइफ के साथ डेट पर सुष्मिता सेन का भाई, फोटो देख लोग बोले- ये कपल समझ से बाहर है

चारु असोपा और राजीव सेन, जिनकी शादी 2019 में हुई थी, 2023 में तलाक लेकर अलग हो गए. कुछ महीने पहले, चारु अपनी बेटी जियाना के साथ बीकानेर चली गईं.

फिर साथ आएंगे चारु असोपा और राजीव सेन
नई दिल्ली:

सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन हाल ही में गणेश चतुर्थी साथ मनाने के बाद वेकेशन के लिए बैंकॉक चले गए थे. उनके इस रीयूनियन ने उनके फैन्स को सरप्राइज दिया. क्योंकि कई लोग राजीव और उनकी एक्स वाइफ चारु असोपा के साथ आने का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. अब जब उनकी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं राजीव सेन ने अपनी डेट नाइट की एक झलक सोशल मीडिया पर शेयर की है.

अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी एक्स वाइफ चारु असोपा के साथ कई तस्वीरें शेयर कीं और कैप्शन में लिखा, "डेट नाइट 🌹 बैंकॉक नाइट्स." तस्वीरों में, चारु लेस डिजाइन वाले प्रिंसेस स्टाइल के सफेद गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जबकि राजीव ने चेकर्ड शर्ट और व्हाइट पैंट जैसे कैजुअल फिट्स पहने थे.

"डेट नाइट" कैप्शन और एक-दूसरे को गले लगाते हुए उनके पोज ने नेटिजन्स को एक्साइटेड कर दिया और वे अपने पसंदीदा कपल के साथ आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. इस पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए, एक ने लिखा, "हे भगवान, चारु बेहद खूबसूरत लग रही हैं, हॉटी हॉट लेडी 🔥🔥. इसमें कोई शक नहीं कि दोनों अच्छी लग रहे हैं... बल्कि दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं." एक फैन ने लिखा, "एक साथ रहो यार, क्या और एक ही तो लाइफ है." एक ने लिखा, "आप दोनों से प्यार करता हूं, हमेशा साथ रहो और नेगेटिव लोगों पर ध्यान मत दो."

राजीव और चारु का गणपति उत्सव

पिछले व्लॉग में, राजीव सेन ने अपने गणेश चतुर्थी उत्सव की झलकियां शेयर की थीं, लेकिन जिस चीज ने नेटिजन्स का ध्यान खींचा, वह थी चारु के लुक की तारीफ. राजीव अपनी एक्स वाइफ की तारीफ करते हुए दिखाई दिए और वे एक-दूसरे के साथ एक इमोशनल मोमेंट भी शेयर करते देखे गए. बता दें कि चारु और राजीव, जिनकी शादी 2019 में हुई थी, 2023 में तलाक लेकर अलग हो गए. कुछ महीने पहले, चारु अपनी बेटी जियाना के साथ बीकानेर चली गईं.
 

