कभी खुशी कभी गम के कृष की 10 फोटो, 31 साल का गबरू जवान है शाहरुख-काजोल का ऑनस्क्रीन बेटा, 5वीं देख होंगे हैरान

शाहरुख खान की हिट फिल्मों की बात होती है तो उसमें कभी खुशी कभी गम का नाम हमेशा आता है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी. कभी खुशी कभी गम में कई बड़े सितारे नजर आए थे. फिल्म में एक चाइल्ड आर्टिस्ट भी थे. ये बच्चा आप बड़ा हो गया है और इसे पहचान पाना अब आपके लिए मुश्किल होगा. हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान के ऑनस्क्रीन बेटे कृष की. फिल्म में कृष का किरदार जिबरान खान ने निभाया था. जिबरान हम बड़े हो गए हैं. उन्होंने बड़े होकर फिल्मों में वापसी कर ली है. अब आपको जिबरान की 10 तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे.

शाहरुख खान के ऑनस्क्रीन बेटे कृष का रोल जिबरान खान ने निभाया था. जिबरान कई फिल्मों में काम कर चुके हैं.

जिबरान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं औऱ आए दिन अपनी फोटोज शेयर करते रहते हैं.

जिबरान बहुत हैंडसम हो गए हैं और उनके चेहरे पर अभी भी पहली जैसी मासूमियत है.

जिबरान कुछ दिनों पहले अपनी ऑनस्क्रीन मां काजोल से मिले थे. काजोल और जिबरान के मिलने की वीडियो वायरल हुई थी.

जिबरान फॉर्मल से लेकर कैजुअल लुक तक अपनी फोटोज शेयर करते हैं. उनका लुक अब पूरी तरह से बदल चुका है.

जिबरान कई फिल्मों में काम कर चुके हैं. शाहिद कपूर की इश्क विश्क के सीक्वल में जिबरान नजर आए थे.

इश्क विश्क रीबाउंड ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई थी लेकिन फिल्म में जिबरान की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था.

जिबरान की फैन फॉलोइंग हमेशा से बहुत तगड़ी रही है. फैंस उनकी फोटोज पर खूब कमेंट और लाइक करते हैं.

जिबरान खान की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने बड़े दिवलाला, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, रिश्ते जैसी कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है.

जिबरान ने अब जो इश्क विश्क रिबाउंड से कमबैक किया है वो शानदार है.