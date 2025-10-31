सुशांत सिंह राजपूत का दो लोगों ने किया मर्डर? बहन श्वेता सिंह कीर्ति का दावा, रिया चक्रवर्ती पर कही ये बात

दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भाई की मौत से जुड़े कुछ खुलासे किए हैं, जिसके चलते वह चर्चा में हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि दो मनोवैज्ञानिक, जिनमें एक यूनाइटेड स्टेट्स का और दूसरा मुंबई का है. उन्होंने उन्हें बताया कि सुशांत का मर्डर दो लोगों ने किया है और उनका निधन सुसाइड के कारण नहीं हुई है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत जून 2020 में हो गई थी, जो केस काफी समय तक चर्चा में रहा था. वहीं इस मामले में सीबीआई, ईडी और एनसीबी जैसी सरकारी एजेंसियां ने जांच की थीं.

इस पर श्वेता सिंह कीर्ति ने बताया कि सुशांत के कथित सुसाइड मामले पर उन्होंने सवाल उठाए. शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा, आत्महत्या कैसे हो सकती है? जो फैन था और जो बैड था उसमें फासला ही इतना नहीं था कि कोई इंसान अपना पैर लटका सके. अगर आपको सुसाइड करना है. तो आप स्टूल का इस्तेमाल करोगे ना ? लेकिन स्टूल जैसा कुछ नहीं था वहां पे.

आगे उन्होंने यह भी बताया कि एक्टर के गले में जो निशान थे वह कपड़े से लगने वाले नहीं थे. उन्होंने कहा, अगर आप उनका निशान भी देखोगे ना वो दुपट्टे का निशान ही नहीं है. पतला सा एक चेन टाइम का निशान है. आगे उन्होंने बताया कि एक्टर के निधन के कुछ समय बाद दो मनोवैज्ञानिक ने उनसे बात की, जिनमें से एक मुंबई और दूसरा यूएस का था. वह एक-दूसरे को नहीं जानते थे. लेकिन उन्होंने कथित तौर पर एक ही चीजें बताई, जो हुई थीं.

श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा, मुझे जिन लोगों ने अप्रोज किया. एक यूएस की मनोवैज्ञानिक थी. वह जानती भी नहीं थी कि मैं कौन हूं और मेरा भाई कौन है. उसने कहा, उसका मर्डर हुआ है. दो लोग आए थे. फिर एक और मनोवैज्ञानिक , जो बॉम्बे से थे उन्होंने मुझसे बात की और सेम चीज कही, जो गॉडमदर ने हमें बताई थी. दोनों ने बोला कि दो लोग आए, जो उसका मर्डर करके गए हैं.

इंटरव्यू में श्वेता ने कहा, किसी तरह भाई आगे तेजी से बढ़ रहे थे. मैं नहीं जानती कि कैसी बॉलीवुड इंडस्ट्री है. लेकिन उन्होंने महसूस किया कि किसी को उनकी जिंदगी में लाया गया ताकि उन्हें तोड़ सकें. और एक कॉल भी आया था जिसमें कहा गया था कि वह जी नहीं पाएंगे मार्च के बाद क्योंकि उस पे काला जादू चल रहा है. इतना ही नहीं सुशांत की बहन ने उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की क्रिप्टिक कविता के बारे में भी बात की, जिस पर उन्होंने कहा, एक बहुत अजीब सा उसने कविता लिखा था इंस्टाग्राम पे एक फोटो के साथ और भाई ने भी उस कविता को लाइक किया था. उसमें लिखा था, आप बहुत ऊंचा उड़ रहे हो और आपके पंखों का कटना जरूरी है. मुझे ये बहुत अजीब लगा.

आगे श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा, भाई की मौत के बाद मैं मनोवैज्ञानिक के पास गई थी, जिन्होंने मुझे सबकुछ बता और मैंने वह पोस्ट दोबारा देखा.