बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं जीत पाईं सुशांत सिंह राजपूत की बहन, BJP के इस नेता से मिली हार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कई राजनेता और अभिनेताओं की किस्मत दांव पर थी. कुछ कंटेस्टेंट्स फिल्मी परिवार से संबंध रखते हैं. अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने जारी हैं. पटना की दीघा सीट पर बीजेपी के संजीव चौरसिया ने बड़ी जीत हासिल की है. उन्होंने महागठबंधन की उम्मीदवार दिव्या गौतम को हराया. दिव्या दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन हैं और सीपीआई (एमएल) के टिकट पर चुनाव लड़ रही थीं. मतगणना के सभी 38 राउंड पूरे हो चुके हैं. संजीव चौरसिया को कुल 1,11,001 वोट मिले, जबकि दिव्या गौतम को 51,922 वोट ही मिल सके.

इस तरह संजीव ने 59,079 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की. यह मुकाबला शुरू से ही रोचक रहा, क्योंकि दिव्या की वजह से सुशांत के फैंस की नजरें इस सीट पर थीं. दीघा सीट पर बीजेपी का पुराना कब्जा है. साल 2020 के चुनाव में भी संजीव चौरसिया यहीं से जीते थे. उस समय उन्हें 97,044 वोट मिले थे और सीपीआई (एमएल) की शशि यादव को 50,971 वोट. इस बार भी पार्टी ने महिला उम्मीदवार पर दांव लगाया, लेकिन संजीव की मजबूत पकड़ के आगे दिव्या की चुनौती कमजोर पड़ गई.

चुनाव प्रचार के दौरान संजीव ने विकास के मुद्दों पर जोर दिया, जबकि दिव्या ने सुशांत की याद और सामाजिक न्याय की बात की. फिर भी मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में फैसला सुनाया. दीघा में बीजेपी का दबदबा बरकरार रहा. अब बिहार के बाकी नतीजों का इंतजार है, लेकिन दीघा की यह जीत एनडीए के लिए अच्छा संकेत मानी जा रही है. कुल मिलाकर संजीव चौरसिया ने लगातार दूसरी बार यहां जीत का स्वाद चखा.