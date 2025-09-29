एडवांस बुकिंग में कंतारा चैप्टर 1 के आगे ढेर हुई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, ऋषभ शेट्टी ने वरुण धवन को छोड़ा पीछे

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari vs Kantara Chapter 1: इस दशहरा, सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली एकमात्र हिंदी फिल्म है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी. इस रोमांटिक कॉमेडी में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ मुख्य भूमिका में हैं. लेकिन इस फिल्म को कड़ी टक्कर मिल रही है कन्नड़ फिल्म कांतारा चैप्टर 1 से. यह 2022 में आई कांतारा का प्रीक्वल है जो हिंदी बेल्ट में सुपरहिट रही थी, जिसने हिंदी डब के साथ 84 करोड़ रुपये की कमाई की थी. स्वाभाविक रूप से, इसके प्रीक्वल को लेकर भी जबरदस्त उत्साह है और यह बॉलीवुड की इस मल्टी-स्टारर फिल्म से आगे निकल रही है.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की एडवांस बुकिंग रविवार से शुरू हुई, जो गुरुवार को रिलीज से चार दिन पहले थी. ट्रेड सूत्रों के अनुसार, सोमवार दोपहर तक इस फिल्म के देशभर में करीब 9000 टिकट बिके. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार दोपहर 12 बजे तक सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की एडवांस बुकिंग से 29.32 लाख रुपये की कमाई हुई. यह एक रोमांटिक कॉमेडी के लिए अच्छा आंकड़ा है, लेकिन त्योहारी रिलीज के हिसाब से यह थोड़ा कम है.

फिल्म के निर्माता उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बुकिंग में तेजी आएगी और फिल्म अच्छा ओपनिंग कलेक्शन हासिल कर लेगी. लेकिन शशांक खेतान की इस फिल्म के लिए चिंता की बात यह है कि कांतारा चैप्टर 1 टिकट खिड़की पर बेहतर प्रदर्शन कर रही है. यह फिल्म भी उसी दिन रिलीज हो रही है. हालांकि यह मूल रूप से कन्नड़ में है, लेकिन इसका हिंदी डब भी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है. सोमवार दोपहर तक कांतारा चैप्टर 1 के हिंदी वर्जन ने पहले दिन के लिए 11,000 से ज्यादा टिकट बेचे और सैकनिल्क के अनुसार, 33 लाख रुपये की कमाई की, जो सनी संस्कारी से आगे है.

ट्रेड सूत्रों का कहना है कि कांतारा चैप्टर 1 के लिए अभी कुछ ही स्क्रीन खुले हैं, इसलिए यह और तेजी से बुकिंग में आगे निकल सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि रिशब शेट्टी की यह फिल्म अपने हिंदी वर्जन के साथ ही सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को आसानी से पीछे छोड़ सकती है.