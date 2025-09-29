'एनिमल' के सीक्वल पर रणबीर कपूर ने दे डाला बड़ा अपडेट, जानें कितने वक्त तक करना होगा फिल्म का इंतजार

संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'एनिमल' ने भले ही कई विवादों को जन्म दिया, लेकिन इसकी जबरदस्त सफलता ने दर्शकों को इसके सीक्वल 'एनिमल पार्क' का बेसब्री से इंतजार करने पर मजबूर कर दिया है. 'एनिमल पार्क' की घोषणा फिल्म के मेकर्स ने 'एनिमल' ने क्लाइमैक्स सीन के जरिए कर दी है. लेकिन यह फिल्म कब तक सिनेमाघरों में रिलीज होगी इसको लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है. लेकिन अब 'एनिमल पार्क' को लेकर बड़ा अपडेट आया है, जो इस फिल्म का इंतजार कर रहे दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ा सकता है.

हाल ही में रणबीर कपूर ने अपने 43वें जन्मदिन पर इस प्रोजेक्ट के बारे में रोमांचक अपडेट शेयर किया. रणबीर ने इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान अपनी पत्नी आलिया भट्ट और बेटी राहा के साथ कुछ निजी पल शेयर किए और 'एनिमल पार्क' को लेकर भी बात की. उन्होंने बताया, "एनिमल पार्क की शूटिंग 2027 में शुरू होगी. संदीप मेरे साथ इसकी कहानी, संगीत और किरदारों पर चर्चा कर रहे हैं. यह सब कुछ इतना शानदार है कि मैं सेट पर जाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता."

रणबीर ने संकेत दिया कि निर्देशक के साथ संगीत और किरदारों और तकनीकी पहलुओं पर काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि 'एनिमल पार्क' पहली फिल्म से भी बड़ा, बोल्ड और ज्यादा शानदार होगा. हालांकि, 'एनिमल पार्क' से पहले रणबीर के पास कई अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. वह जल्द ही नितेश तिवारी की 'रामायण' में भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे, जिसमें यश रावण और साई पल्लवी सीता के किरदार में होंगे. इसके अलावा, वह संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' में भी काम करेंगे, जिसमें उनके साथ आलिया भट्ट और विक्की कौशल अहम भूमिकाओं में होंगे. यह फिल्म रणबीर और आलिया को 'ब्रह्मास्त्र' के बाद फिर से एक साथ लाएगी. दर्शक 'एनिमल पार्क' के लिए उत्साहित हैं, और रणबीर के इस अपडेट ने उनकी उम्मीदों को और बढ़ा दिया है. यह सीक्वल निश्चित रूप से एक धमाकेदार अनुभव होने वाला है.