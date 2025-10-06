Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Box Office: कंतारा चैप्टर 1 के आगे पस्त हो रही वरुण की फिल्म, कमाए इतने करोड़

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari box office collection day 4: शशांक खेतान के डायरेक्शन में बनी रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा 2 अक्टूबर को रिलीज हुई. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिले जुले रिव्यू मिले. एवरेज शुरुआत के बाद फिल्म अभी बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है लेकिन इसके कुछ खास कमाल कर दिखाने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं. ट्रेड ट्रैकिंग साइट Sacnilk.com के मुताबिक फिल्म ने अब तक केवल ₹30 करोड़ की कमाई की है.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बॉक्स ऑफिस अपडेट

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने चौथे दिन ₹7.75 करोड़ की कमाई की. अब फिल्म की कुल कलेक्शन ₹30 करोड़ हो गई है. सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने अपने पहले दिन ₹9.25 करोड़ की कमाई की और उसके बाद से कमाई में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है, सिवाय दूसरे दिन की गिरावट के. फिल्म दूसरे दिन केवल ₹5.5 करोड़ ही कमा पाई, लेकिन तीसरे दिन वापसी करते हुए ₹7.5 करोड़ कमाए, जो पिछले दिन की तुलना में 36.36% की बढ़त है.

रविवार को हिंदी में फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 29.75% रही. ऋषभ शेट्टी की 'कंतारा चैप्टर 1' से कड़ी टक्कर के बावजूद, जिसने पहले ही ₹200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है. दिलचस्प बात यह है कि इसने अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह की 'मेरे हसबैंड की बीवी' (₹12.85 करोड़) और 'लवयापा' (₹8.85 करोड़) की लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ दिया है.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी

शशांक खेतान के डायरेक्शन में बनी यह रोमांटिक कॉमेडी वरुण और जान्हवी की कहानी है, जो सान्या मल्होत्रा ​​और रोहित सराफ यानी अपने एक्स लवर्स को जलाने के लिए हाथ मिलाते हैं. फिल्म को मिले-जुले रिव्यू मिलें, क्रिटिक्स ने इसके कॉमडी और एक्टिंग की तारीफ की, लेकिन इसकी स्पीड को लेकर कुछ कमियां भी बताईं. इसकी टक्कर ऋषभ शेट्टी की 'कंटारा चैप्टर 1' से हुई थी.