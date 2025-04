जाट मूवी के लिए सनी देओल नहीं थे पहली पसंद, तो फिर कौन?

जाट मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए हैं. फिल्म दर्शकों को पसंद आई और सनी देओल के ढाई किलो के हाथ को खूब पसंद भी किया गया. लेकिन आप जानते हैं फिल्म के डायरेक्टर गोपीचंद मालिनेनी के लिए सनी देओल पहली पसंद नहीं थे. वह इस फिल्म के लिए साउथ एक दूसरे सुपरस्टार को कास्ट करना चाहते थे. लेकिन ऐसा नहीं हो सका और आखिर में ये फिल्म सनी देओल के पास आई. फिर फिल्म इतनी पसंद की गई कि जाट 3 का भी ऐलान कर दिया गया है. अब सवाल यह उठता है कि जाट के लिए अगर सनी देओल पहली पसंद नहीं थे तो पहली पसंद कौन से सुपरस्टार थे?

जाट मूवी के डायरेक्टर गोपीचंद मालिनेनी ने नया खुलासा किया है. एक्स पर गुलटे एकाउंट से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें गोपीचंद ने बताया है कि उन्होंने क्रैक की सफलता के बाद नंदमूरी बालकृष्ण (एनबीके) के साथ जाट की योजना बनाई थी और अभिनेता ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी भी दे दी थी. हालांकि, अखंडा की जबरदस्त सफलता के बाद एनबीके को लगा कि दर्शकों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, और एक फैक्शन बेस्ड कहानी पर काम करना चाहते थे. इसी के साथ वीरा सिम्हा रेड्डी का जन्म हुआ और फिल्म हिट रही.

Interesting Revelation From #GopichandMallineni :



After 'Krack,' Malineni approached #NBK with #Jaat, and got the green signal. But post-Akhanda, NBK felt the expectations had raised — a faction backdrop would better meet them. And that's how #VeeraSimhaReddy materialized. pic.twitter.com/QXVt6FkT9u