सलमान खान नहीं, ये एक्टर है 'बच्चन फैमिली' का जानी दुश्मन, अमिताभ बच्चन के साथ की सिर्फ एक फिल्म

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की फैमिली चर्चा में बनी रहती है. अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की तलाक की खबरों ने हाल ही में खूब जोर पकड़ा हुआ था. हालांकि अब तक इस पर स्टार कपल का कोई रिएक्शन नहीं आया है. आपको जानकार हैरानी होगी कि बॉलीवुड में ऐसा एक सुपरस्टार भी है, जो बच्चन फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जाता रहा है. यह सुपरस्टार अमिताभ बच्चन संग सिर्फ एक ही फिल्म में दिखा और फिर अनबन होने के चलते कभी साथ में काम नहीं किया. अगर आप इस एक्टर का नाम सलमान खान मान रहे हैं तो आप पूरी तरह से गलत हैं.

बिग बी ने इस सुपरस्टार के पिता संग दी थी बड़ी हिट फिल्म

गौरतलब है कि इस सुपरस्टार के साथ ऐश्वर्या राय ने भी एक फिल्म की थी, जो कभी रिलीज ही नहीं हुई और ऐश भी अब इस सुपरस्टार के साथ काम नहीं करना चाहती हैं. धक्का तो तब लगेगा जब आप यह जानेंगे कि अमिताभ बच्चन ने इस सुपरस्टार के पिता के साथ एक ऐसी फिल्म की थी, जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर हो चुकी है. बता दें, सलमान खान तो बिग बी के साथ बागवान और गॉड तुस्सी ग्रेट हो जैसी फिल्में कर चुके हैं और ऐश के साथ उन्होंने हम दिल दे चुके सनम की थी.

तो फिर कौन हैं ये सुपरस्टार?

दरअसल, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के 'तारा सिंह' सनी देओल की. आज से 30 साल पहले साल 1994 में फिल्म 'इंसानियत' में अमिताभ बच्चन और सनी देओल को साथ में देखा गया था. यह इस जोड़ी की आखिरी और पहली फिल्म है. 'इंसानियत' में सनी देओल के रोल से बिग बी परेशान थे. रिपोर्ट्स की मानें तो सनी के बढ़ते क्रेज से बिग बी टेंशन में रहने लगे थे और वहीं, बिग बी ने फिल्म में अपना रोल बड़ा कराया और सनी को साइडलाइन कर दिया गया. फिर इसके बाद दोनों के बीच गलतफहमी पैदा होने लगीं. लेकिन सनी ने चुप्पी साधते हुए बिग बी और उनकी फैमिली से दूरी बनाना शुरू कर दिया.

ऐश्वर्या से भी बना ली दूरी

वहीं, इस फिल्म के तीन साल बाद सनी ने बिग बी की बहु ऐश्वर्या राय संग पहली फिल्म 'इंडियन' (1997) में काम किया, लेकिन फिल्म रिलीज नहीं हुई. इसके बाद सनी और ऐश के भी रिश्ते खराब हो गए. फिल्म के गाने भी शूट हो चुके थे, लेकिन ऐश ने सनी के साथ काम करने से मना कर दिया. इसके बाद सनी ने ऐश को भला-बुरा कहा और फिर बच्चन परिवार से हमेशा के लिए कन्नी काट ली.

अभिषेक बच्चन को भी नहीं छोड़ा

बता दें, जेपी दत्ता फिल्म 'बॉर्डर' में सनी देओल को लेकर आए थे, लेकिन जब उन्होंने फिल्म एलओसी कारगिल बनाई तो सनी की जगह अभिषेक बच्चन को इसमें कास्ट किया, जिसकी वजह से सनी और जेपी दत्ता में लंबे समय तक ठनी रही. अब जेपी दत्ता ने बॉर्डर 2 में सनी देओल को कास्ट किया है.