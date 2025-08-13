अरशद वारसी की पत्नी की 10 तस्वीरें, कभी लिपस्टिक बेचने वाले इस एक्टर की बीवी रही है फेमस मॉडल

मारिया गोरेटी बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी की पत्नी हैं. मल्टी टैलेंटेड मारिया का जन्म 26 जनवरी 1972 को हुआ था. वह एक पॉपुलर VJ, एक्ट्रेस, मॉडल, शेफ, और ऑथर हैं. मारिया ने अपने करियर की शुरुआत MTV की VJ के तौर पर की, जहां उनके लाइवली और अट्रैक्टिव स्टाइल ने उन्हें पॉपुलर कर दिया. उन्होंने “डू इट स्वीट” (NDTV गुड टाइम्स) और “आई लव कुकिंग” (लिविंग फूड्स) जैसे शो होस्ट किए. मारिया ने “सलाम नमस्ते” और “रघु रोमियो” जैसी फिल्मों में छोटे-छोटे किरदार भी निभाए.

अरशद वारसी और मारिया गोरेटी की लव स्टोरी

मारिया और अरशद की मुलाकात 1991 में एक कॉलेज डांस कॉम्पिटीशन में हुई. वहां अरशद जज थे और मारिया कंटेस्टेंट दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और 14 फरवरी 1999 को उन्होंने क्रिश्चियन रीति-रिवाज और निकाह पढ़ एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खाई. 2024 में शादी के 25 साल बाद उन्होंने अपनी शादी को ऑफीशियली रजिस्टर किया. उनके दो बच्चे हैं बेटा जीक (2005) और बेटी जेने जो (2007).

कैसे हुई थी शुरुआत ?

अरशद और मारिया दोनों को डांस का शौक है और यही बात उन्हें एक साथ लेकर आई थी. 1991 की बात है जब अरशद वारसी को सेंट जेवियर्स कॉलेज में एक डांस टैलेंट शो, मल्हार, को जज करने के लिए बुलाया गया था. अरशद ने मंच पर एक प्यारी और टैलेंटेड लड़की को देखा जिसकी स्माइल अब तक की सबसे खूबसूरत थी. वह लड़की मारिया गोरेट्टी थी. यह पहली नजर का प्यार नहीं था लेकिन अरशद उसके टैलेंट से बहुत इंप्रेस हुए. बाद में उन्होंने मारिया को अपने ट्रूप में शामिल होने के लिए कहा लेकिन मारिया ने मना कर दिया.

मारिया से अपनी पहली मुलाकात के बारे में बात करते हुए, अरशद ने कहा था, "मुझे मल्हार में एक डांस कॉम्पिटीशन को जज करने के लिए बुलाया गया था, जहां मेरी नजर सेंट एंड्रयूज कॉलेज की एक प्यारी सी स्माइल वाली लड़की पर पड़ी, जो उस कॉम्पिटीशन में थी. मुझे उससे प्यार हो गया. लेकिन अगर मैं सही कहूं तो यह पहली नजर का प्यार नहीं था."

तीन महीने बाद, एक कॉमन फ्रेंड के जरिए दोनों की फिर से मुलाकात हुई और मारिया अरशद के डांस ग्रुप में शामिल हो गईं. इस बारे में बताते हुए मारिया ने कहा था, "तीन महीने बाद मैं एक कॉमन फ्रेंड के जरिए उससे फिर मिली और धीरे-धीरे हमारी दोस्ती हो गई. उसने मुझे अपने डांस ट्रूप में शामिल होने के लिए भी मना लिया."

दोनों दोस्त बन गए थे और एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स रखने लगे थे लेकिन किसी ने भी इसे कबूल नहीं किया था. अरशद जानता था कि मारिया के मन में उसके लिए फीलिंग्स हैंलेकिन जब उन्होंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मना कर दिया।. लेकिन अरशद एक शरारती इंसान थे इसलिए उन्होंने मारिया से अपने प्यार का इजहार करवा लिया था.

संघर्ष में गुजरे थे अरशद वारसी के शुरुआती दिन

अरशद वारसी पर बचपन से ही दुखों का पहाड़ टूट गया था. 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया था. मां-पिता के निधन के बाद अरशद के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल था. इस वजह से उन्हें अपनी 10वीं की पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी थी और काम करना शुरू कर दिया था.

सेल्समैन बनकर बेचे लिपस्टिक-पाउडर

अरशद वारसी की आर्थिक हालत बहुत खराब थी जिसकी वजह से वो सेल्समैन बन गए थे और घर-घर जाकर लिपस्टिक और पाउडर बेचा करते थे. उसके बाद उन्होंने एक फोटो लैब में काम किया. कुछ समय फोटो लैब में काम करने के बाद अरशद ने अकबर सामी का डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया था. यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया.