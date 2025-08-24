सनी देओल ने किया शाहरुख खान के लाडले को सपोर्ट, इस वीडियो के साथ उड़ेल दिए दिल के सारे जज्बात

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बहुत जल्द फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रहे हैं. आर्यन बतौर एक्टर नहीं बल्कि बतौर डायरेक्टर अपनी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ जिस इवेंट में खुद शाहरुख खान ने स्टेज संभाला और आर्यन खान और उनकी फिल्म को दर्शकों के सामने पेश किया. इस इवेंट में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट और मीडिया मौजूद था. फिल्म की झलक सामने आने के बाद एक तरफ इसकी तारीफ हो रही है तो दूसरी तरफ किंग खान के फैन्स ये देखने के लिए बेताब हैं कि उनके बेटे ने किस तरह की फिल्म बनाई है.

सनी देओल ने भी की तारीफ

सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, डियर आर्यन तुम्हारा शो बहुत ही फैंटैस्टिक लग रहा है. बॉबी देओल ने भी खूब तारीफ की है. तुम्हारे पिता को तुम पर बहुत गर्व होगा. तुम्हें बहुत बहुत बधाई बेटा. चक दे फट्टे. बता दें कि आर्यन की फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर को होने वाला है.

फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें बॉबी देओल, लक्ष्य, राघव जुयाल, मोना सिंह और सहर बाम्बा भी शामिल हैं. रेड चिलीज एंटरटेनमेंट बैनर तले आ रही ये सीरीज आर्यन का फिल्म इंडस्ट्री में पहला कदम हैं. उनसे छोटी सुहाना बतौर एक्ट्रेस डेब्यू कर चुकी हैं और बहुत जल्द किंग में नजर आने वाली हैं. बताया जा रहा है कि किंग में सुहाना के साथ शाहरुख खान भी नजर आने वाले हैं. फैन्स को पापा बेटी को स्क्रीन पर साथ देखने का बहुत इंतजार है.

