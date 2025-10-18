बेटे-बहू के साथ वाघा बॉर्डर पहुंचे सनी देओल, बर्थडे से पहले वीडियो शेयर कर लिखा- हिंदुस्तान जिंदाबाद

19 अक्टूबर को सनी देओल अपना 68वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. लेकिन इससे पहले सुपरस्टार ने फैंस के साथ एक स्पेशल वीडियो शेयर किया है, जो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है. क्लिप में सनी देओल अकेले नहीं बल्कि बेटे करण देओल और द्रिशा आचार्य के साथ नजर आ रहे हैं. दरअसल, यह वीडियो वाघा बॉर्डर का है. जहां सनी देओल अपने बेटे बहू के साथ पहुंचें थे. वीडियो को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में सनी देओल ब्लू डैनिम में नजर आ रहे हैं. जबकि करण देओल ब्लैक लुक में हैं. वहीं द्रिशा आचार्य फ्लोरल प्रिंट सूट में नजर आ रही हैं. वीडियो के साथ एक्टर ने लिखा, हिंदुस्तान ज़िंदाबाद! 🇮🇳. अटारी बॉर्डर पर अपने बीएसएफ दोस्तों के साथ कुछ समय बिताया और करण देओल और द्रिशा पहली बार इस समारोह के साक्षी बने हैं. इस वीडियो पर हार्ट और फायर इमोजी की भरमार देखने को मिल रही है.

गौरतलब है कि सनी देओल का जन्म 18 अक्टूबर 1957 में हुआ है. वहीं संडे को वह 68 साल के हो जाएंगे. 1984 में एक्टर ने पूजा देओल के साथ शादी की थी, जिसके साथ उनके दो बेटे करण और राजवीर देओल हैं. करण देओल की शादी द्रिशा आचार्य से हुई है, जिसकी तारीफ सनी देओल अक्सर करते रहते हैं. जबकि उनकी तस्वीरें भी शेयर करते हुए नजर आते हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद करते हैं. वहीं द्रिशा आचार्य की सादगी की तारीफ करते हुए दिखते हैं.